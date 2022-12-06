Прокурор запросил 10 и 14 лет фигурантам дела о покушении на Авраама Руссо

Прокурор запросил 10 и 14 лет лишения свободы в отношении Виталия Джуры и Алексея Трясникова, обвиняемых в покушении на певца Авраама Руссо. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала Хамовнического суда.

Для Джуры гособвинитель запросил 10 лет колонии строгого режима, Трясникову — 14 лет колонии. Уголовное преследование Михаила Демкина он просил прекратить, так как тот скончался в 2014 году.

Кроме того, представитель певца Андрей Алешкин заявил в суде гражданский иск на сумму 5 млн рублей в качестве морального вреда к Джуре и Трясникову, а также 1 млн в качестве материального вреда.

25 ноября коллегия присяжных заседателей признала фигурантов уголовного дела виновными. Коллегия посчитала, что Джура,Трясников и Демкин напрямую причастны к преступлению. Однако, по их мнению, все, кроме Трясникова, заслуживают снисхождения.

Обвиняемые вину не признали. Кроме того, они заявляли в суде, что не знакомы ни с самим потерпевшим, ни с Тельманом Исмаиловым, который, по версии следствия, является заказчиком покушения.

Напомним, по версии следствия, заказчиком нападения на певца является бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который в настоящее время находится в международном розыске. Черногория предоставила ему политическое убежище.

Как установили следователи, Исмаилов из-за неприязни задумал убить певца и нашел исполнителей — Демкина, Джуру и Трясникова. Трясников и Джура осуществляли скрытое наблюдение и сообщали Демкину о передвижениях и мероприятиях Руссо.

19 августа 2006, когда Руссо возвращался домой после концерта, Демкин обстрелял автомобиль певца из автомата. В результате нападения Руссо получил несколько огнестрельных ранений. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщникам предъявили обвинение по статьям «покушение на убийство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и «пособничество покушению на убийство».