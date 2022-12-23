Московские загсы начали принимать заявления на регистрацию брака 23 февраля

В столичных загсах начали принимать заявки на бракосочетания на красивую дату 23.02.2023. Церемонии пройдут в семи локациях, рассказала 23 декабря начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева в беседе с «РИА Новости».

«В течение года нам поступали пожелания молодоженов о возможности пожениться в красивую дату 23.02.2023. Мы приняли решение открыть для регистрации брака красивую и праздничную дату. В День защитника Отечества столичные молодожены могут выбрать одну из семи локаций, на которые мы открыли прием заявлений», — заявила она.

По словам Уханевой, церемонии можно будет провести во дворцах бракосочетания № 1 и № 4, а также на ряде выездных локаций: в особняках «Роял» и Спиридонова, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, парке-отеле «Даниловский» и в пространстве «Якиманка-холл».

Как сообщили агентству в пресс-службе столичного управления ЗАГС, церемонии бракосочетаний 23 февраля пройдут впервые с 2009 года. Там также пояснили, что февраль всегда пользовался особым вниманием у молодоженов из-за того, что можно подобрать дату с красивым сочетанием двоек.

Ранее, 22 ноября, появилась информация о том, что в Оренбурге в «зеркальную» дату 22.11.22 узами брака себя связали 25 пар. Там объяснили, что ажиотаж вызван необычным и красивым набором цифр в свидетельстве о браке. Молодожены, в свою очередь, признались, что выбрали «зеркальную» дату непосредственно для росписи, но отметят торжественное событие позже.

В декабре прошлого года более 100 пар из Санкт-Петербурга изъявили желание пожениться в «зеркальную» дату — 22.02.2022.