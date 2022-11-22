Более 20 пар сочетаются браком в «зеркальную» дату в Оренбурге
В Оренбурге в «зеркальную» дату 22.11.22 узами брака свяжут себя 25 пар. Для буднего дня это большое количество желающих пожениться, сообщили РИА «Оренбуржье» в оренбургском загсе.
Там объяснили, что ажиотаж вызван необычным и красивым набором цифр в свидетельстве о браке. Молодожены, в свою очередь, признались, что выбрали «зеркальную» дату непосредственно для росписи, но отметят торжественное событие позже.
Ранее хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе рассказал, какие пластические операции наиболее популярны накануне свадьбы. По его словам, одно из самых распространенных вмешательств — операция по коррекции формы носа.