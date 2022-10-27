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Пластический хирург рассказал о самых популярных операциях перед свадьбой

Пластический хирург Гогиберидзе рассказал о самых популярных операциях перед свадьбой
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Некоторые виды пластических операций пользуются популярностью у девушек непосредственно перед свадьбой. Об этом 27 октября рассказал хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе.

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Одним из самых распространенных вмешательств является ринопластика — операция по коррекции формы носа.

«Я могу сказать, что к этой операции нужно подготовиться заранее. Не стоит выполнять ее за 1–2 месяца до свадьбы. Но, если я вижу, что реабилитация должна пройти достаточно легко, отеки пройдут быстро и вмешательство не будет грубым, то коррекцию носа, конечно, можно сделать», — отметил Гогиберидзе в разговоре с «Газетой.Ru».

Также девушки нередко прибегают к блефаропластике для удаления грыж нижних век. Ее можно проводить за месяц до свадьбы, так же как и височный лифтинг.

«Кто-то накануне свадьбы обращается за липосакцией. Я вам скажу честно, липосакцию делать можно, но нужно иметь в виду, что тогда вам придется ходить в компрессионном белье под платьем, что очень неудобно», — указал специалист.

То же самое касается увеличения груди, только в таком случае носить компрессионное белье придется 1–2 месяца. При этом первые результаты появляются уже через месяц после вмешательства. Отдельно Гогиберидзе выделил отопластику, при которой затрагиваются уши.

«Надо учитывать, что уши имеют специфическую форму, заломы, которые нужно разгладить, а также после процедуры на некоторое время останутся рубцы за ушами. Тут опять же всё индивидуально, в зависимости от того, какая у девушки будет прическа», — добавил врач.

28 сентября пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Игорь Краюшкин рассказал, какими способами можно вернуть форму груди после родов.

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