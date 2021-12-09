Более 100 пар поженятся в «зеркальную» дату в феврале в Петербурге

В Петербурге подано уже 113 заявлений на проведение церемонии бракосочетания в «зеркальную» дату — 22.02.2022. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по делам записи актов гражданского состояния.

По закону будущие супруги могут заключить брак не ранее чем через месяц после подачи заявления. Таким образом, чтобы пожениться именно в «зеркальную» дату, они должны подать заявление до 21 января.

Телеканал «78» поясняет, что издревле числа-палиндромы, читающиеся назад и вперед, считались не только красивыми, но и магическими, способными влиять на судьбу людей. Поэтому многие так стремятся пожениться именно в одну из таких дат.

Ранее сообщалось, что в столице более 20 пар заявили о своем желании зарегистрировать брак в последний день этого года, 31 декабря. В двух Дворцах бракосочетания Москвы, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест.