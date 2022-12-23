Лукашенко 24 декабря посетит центр подготовки космонавтов в Звездном городке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 декабря приедет в Россию и посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) в Звездном городке. Об этом сообщает БелТА.

«В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению Президента России [Владимира Путина] посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусский лидер ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. В рамках рабочего визита также речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Кроме того, Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств — участников Содружества независимых государств (СНГ), которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. На встрече будут подведены итоги 2022 года, обсуждаться планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для СНГ сферах, пишет агентство.

Ранее, 4 ноября, Лукашенко заявил, что Белоруссия планирует создать совместно с Россией спутниковую группировку в космосе, в том числе и в военных целях. Он отметил, что сейчас у Белоруссии уже есть свой спутник, который с высоты 500–600 км может просматривать объект в 35 см.

19 декабря Путин подтвердил планы отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году.

В июне в «Роскосмосе» заявили о старте отбора претендентов на место в экипаже к МКС среди белорусских космонавтов. Всего Национальная академия наук Белоруссии прислала список из 29 кандидатов для полета к космической станции. Они были направлены на отбор в Россию.

12 апреля Путин поручил организовать полет в космос на корабле РФ представителя Белоруссии.