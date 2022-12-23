В ГД ответили на требование Чехии дать гарантии о ненападении со стороны РФ

Россия не давала поводов для того, чтобы другие страны ее опасались. Об этом 23 декабря «Известиям» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Таким образом она прокомментировала высказывание главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что российская сторона должна предоставить гарантии соседним государствам о том, что не будет проявлять агрессию в их адрес.

«Мы не давали поводов, чтобы другие страны каким-то образом реагировали. У нас есть задача, мы ее решаем в Донбассе. При чем здесь другие страны… Они себе уже придумывают. Никаких поводов для того, чтобы они волновались, мы не давали. Если они, конечно, что-то с НАТО не затеют против нас. Такое может быть. Надо этого им больше опасаться, а не нас», — сказала Журова.

Ранее в этот день директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сообщил о том, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности при условии, что военнослужащие НАТО покинут Украину, а территориальные изменения будут официально признаны. Также он указал на необходимость остановить накачку киевского режима оружием.

До этого, 13 декабря, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что разговор о гарантиях безопасности для России и в целом о принципе неделимости безопасности говорит о том, что у Германии и Франции пробуждается чувство самосохранения. Косачев отметил, что власти Франции и Германии в сравнении с другими западными странами относятся к этому вопросу более ответственно.

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России.

Россия 24 февраля начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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