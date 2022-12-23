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Почти 200 тыс. французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Французские болельщики создали онлайн-петицию с требованием переиграть финал чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Аргентины.

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Петиция создана на французском сайте MesOpinions.

Авторы призывают к переигровке финала из-за «продажного судейства». Петицию планируют направить на рассмотрение в ФИФА.

На данный момент петицию подписало более 199 тыс. человек.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу 2022 года, обыграв Францию в серии пенальти. В составе победителей отметился Лионель Месси, который оформил дубль. Француз Мбаппе записал на свой счет хет-трик.

Кроме того, Месси был признан лучшим игроком турнира. Позже в соцсетях он сообщил, что победу на чемпионате мира посвятил болельщикам и аргентинскому футболисту, чемпиону мира 1986 года Диего Марадоне.

Сборная Аргентины по футболу после победы на чемпионате мира в Катаре поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации футбола. Французы — третьи в списке.

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