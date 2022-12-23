Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Нидерланды выделят Украине €2,5 млрд в 2023 году
Мир
Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена
Армия
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
Экономика
Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами
Экономика
Число уголовных дел из-за незаконного ввоза наличных в РФ увеличилось в 2022 году
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Экономика
Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду
Мир
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
Неизвестный обстрелял машину в центре Архангельска
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Политика
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

Читатели Le Figaro поддержали заявление Макрона об Украине и НАТО

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аудитория издания Le Figaro 22 декабря обсудила слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

Так, пользователь Benvrai был рад услышать от французского лидера «слова, напоминающие компромисс».

«Лучше поздно, чем никогда: появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать. России ведь давали слово не расширять НАТО», — написал он в комментариях к материалу на сайте газеты.

Читатель Gs65, в свою очередь, удивился, почему Макрон не мог этого сказать на год раньше.

«Это избавило бы весь мир от абсурдного и братоубийственного вооруженного конфликта. Да еще и с перспективой расползания на весь мир!» — пояснил комментатор.

В то же время пользователь с ником Tagarun выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский добивается расширения зоны боевых действий, вовлечения в них других стран и затягивания продолжительности конфликта.

«И никто этого Зеленского образумить не может. Одна надежда: все изменится, когда «америкэн бойз», молодые граждане США, начнут отправляться на фронт и возвращаться мертвыми ради Украины. Вот тут пойдет другой разговор», — написал он.

Ранее, 21 декабря, Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. При этом он отметил, что независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет — а это не самый вероятный сценарий — ей придется предоставить гарантии безопасности.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности необходимо предоставлять и российской стороне. Он добавил, что часто выслушивает упреки ряда политиков о недопустимости такого отношения к РФ.

До этого, 13 октября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: для РФ вступление Украины в НАТО или другие милитаризованные блоки под началом США неприемлемо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022