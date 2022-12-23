Читатели Le Figaro поддержали заявление Макрона об Украине и НАТО

Аудитория издания Le Figaro 22 декабря обсудила слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России.

Так, пользователь Benvrai был рад услышать от французского лидера «слова, напоминающие компромисс».

«Лучше поздно, чем никогда: появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать. России ведь давали слово не расширять НАТО», — написал он в комментариях к материалу на сайте газеты.

Читатель Gs65, в свою очередь, удивился, почему Макрон не мог этого сказать на год раньше.

«Это избавило бы весь мир от абсурдного и братоубийственного вооруженного конфликта. Да еще и с перспективой расползания на весь мир!» — пояснил комментатор.

В то же время пользователь с ником Tagarun выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский добивается расширения зоны боевых действий, вовлечения в них других стран и затягивания продолжительности конфликта.

«И никто этого Зеленского образумить не может. Одна надежда: все изменится, когда «америкэн бойз», молодые граждане США, начнут отправляться на фронт и возвращаться мертвыми ради Украины. Вот тут пойдет другой разговор», — написал он.

Ранее, 21 декабря, Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. При этом он отметил, что независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет — а это не самый вероятный сценарий — ей придется предоставить гарантии безопасности.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности необходимо предоставлять и российской стороне. Он добавил, что часто выслушивает упреки ряда политиков о недопустимости такого отношения к РФ.

До этого, 13 октября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: для РФ вступление Украины в НАТО или другие милитаризованные блоки под началом США неприемлемо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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