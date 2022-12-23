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В ГД предрекли «сговорчивость» Киева и Вашингтона из-за успехов России в СВО

Депутат Белик: успехи России в спецоперации должны заставить Киев и Вашингтон стать «сговорчивыми»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Успехи России в рамках спецоперации должны заставить Киев и Вашингтон стать «сговорчивыми и ориентированными на диалог». Об этом 23 декабря «Известия» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Киевский режим и его западные покровители много говорят о запросах к России, выстраивая весьма странные, далекие от реальности и устраивающие только их концепции видения мира. Тенденция требовать выполнения условий в одностороннем порядке, при этом со своей стороны не делая никаких шагов к миру — удобная позиция для Киева и Вашингтона», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что на Украину продолжает поставляться вооружение, инструкторы НАТО и наемники развели в этой стране «бурную деятельность», всё это делается «с подачи из-за океана», что подтверждает участие Вашингтона в конфликте.

Белик напомнил, что Россия не раз, еще до 24 февраля, пыталась вразумить США и заставить взглянуть на реальную ситуацию. Москва всегда руководствовалась «конкретными фактами и конструктивными доводами, но в Штатах намеренно отказывались это слышать».

«Поэтому сила, победы и успехи России на фронтах и достижение нашей страной целей спецоперации должны заставить Киев и, прежде всего, его кураторов быть сговорчивыми и ориентированными на диалог, а не на пустословие и постоянные обвинения», — заключил он.

Ранее в этот день директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что РФ готова обсуждать гарантии безопасности при условии, что военнослужащие НАТО покинут Украину, а территориальные изменения будут официально признаны. По его словам, на сегодняшний день Москва ожидает инициативы со стороны Запада, поскольку ранее уже предпринималась попытка урегулировать разногласия, которая была категорично отвергнута.

Накануне президент России Владимир Путин оценил возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров. По словам президента, рано или поздно стороны начинают двигаться к совместному обсуждению разногласий.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прошедшая встреча лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского показала нежелание стран прислушаться к России и стремление продолжать конфликт.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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