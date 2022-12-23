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Песков заявил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины

Песков: можно констатировать существенное продвижение на пути демилитаризации Украины
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Россия существенно продвинулась в достижении цели по демилитаризации Украины, заявил 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне на пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что «украинский вооруженный потенциал если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется».

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На брифинге для журналистов Пескову задали вопрос о том, можно ли это считать выполнением одной из целей специальной военной операции (СВО), то есть демилитаризации Украины.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации», — ответил Песков.

Выступая на пресс-конференции 22 декабря, Путин также заявил, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них заканчиваются. По его словам, Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину.

При этом он отметил, что Россия тратит военные ресурсы, и это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромна, и Украина останется без запасов гораздо быстрее.

В ноябре американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

По данным российского Генштаба, Украина уже получила совокупную помощь Запада почти на $100 млрд, при этом поступили самолеты, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее 5 тыс. БПЛА различного назначения.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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