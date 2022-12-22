Герасимов указал на ожесточенный характер боев на Украине с самого начала СВО

С самого начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине боевые действия там носят ожесточенный характер. Об этом заявил глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг, 22 декабря.

«Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», — отметил Герасимов.

Он рассказал, что контроль над Луганской народной республикой (ЛНР) был установлен в результате активных наступательных действий группировок войск. Мариуполь, по его словам, был взят с минимальными потерями. Помимо этого, России удалось установить контроль над побережьем Азовского моря, а также Херсонской и Запорожской областями.

Герасимов добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в личном составе и технике, но из-за непрекращающихся поставок вооружения от западных стран ВСУ продолжили активное сопротивление.

Он отметил, что по оценке Генштаба, Украина уже получила совокупную финансовую помощь Запада на сумму почти $100 млрд. Герасимов озвучил количество вооружения и техники, полученной Киевом. Так, с начала специальной военной операции страны Запада передали украинской стороне четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее 5 тыс. БПЛА различного назначения.

Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны оценил поставки оружия Запада Украине в $97 млрд. Он также отметил, что в зоне спецоперации находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты.

Страны Запада увеличили поддержку Украины, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве не раз указывали, что страны НАТО своей вовлеченностью в конфликт де-факто становятся его участниками.

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