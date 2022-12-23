Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 2 января

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ продлен до 2 января 2023 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 23 декабря, сообщении Росавиации.

Всё также временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В связи с этим авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано для перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, данная мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

В августе Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.

Режим ограничения полетов в аэропорты вышеперечисленных городов впервые был введен 24 февраля после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он продлевается.