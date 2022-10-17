Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Общество
В ОП поддержали идею об отмене отсрочки от призыва для депутатов и сенаторов
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Мир
Bloomberg сообщил о запрете поставок СПГ из Китая в Европу
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Авто
В России на 51% выросли продажи новых иномарок в сентябре
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Армия
Минобороны РФ сообщило о достижении целей при ударах по системам энергетики Украины

Правительство направит еще более 2 млрд рублей на поддержку 11 аэропортов

Правительство выделит средства 11 аэропортам, где приостановлено авиасообщение
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России дополнительно выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов на юге и в центральной части страны. Всего в 2022 году на эти цели пойдет 7,5 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

Набор с высоты: ФАС предложила ограничить затраты на реконструкции аэропортов
Как это повлияет на цены на авиабилеты

«Правительство дополнительно выделяет им свыше 2 млрд рублей на возмещение операционных расходов. Всего в текущем году на такие цели мы направим более 7,5 млрд рублей», — сообщил Мишустин.

По его словам, такая поддержка позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности. Более того, важно сохранить транспортную доступность между регионами, подчеркнул Мишустин.

До 22 октября режим ограничения на полеты продлен в 11 аэропортах юга и центральной части России. В настоящий момент мера коснулась аэропортов Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В конце сентября в аэропорту Калининграда сообщили о введении режима «открытое небо». Теперь зарубежные компании могут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране. Режим будет действовать в течение двух лет.

1 августа сообщалось, что Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Европейского союза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022