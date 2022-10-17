Правительство направит еще более 2 млрд рублей на поддержку 11 аэропортов

Правительство России дополнительно выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов на юге и в центральной части страны. Всего в 2022 году на эти цели пойдет 7,5 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

«Правительство дополнительно выделяет им свыше 2 млрд рублей на возмещение операционных расходов. Всего в текущем году на такие цели мы направим более 7,5 млрд рублей», — сообщил Мишустин.

По его словам, такая поддержка позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности. Более того, важно сохранить транспортную доступность между регионами, подчеркнул Мишустин.

До 22 октября режим ограничения на полеты продлен в 11 аэропортах юга и центральной части России. В настоящий момент мера коснулась аэропортов Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В конце сентября в аэропорту Калининграда сообщили о введении режима «открытое небо». Теперь зарубежные компании могут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране. Режим будет действовать в течение двух лет.

1 августа сообщалось, что Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Европейского союза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.