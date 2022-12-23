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Казачья бригада сорвала высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

«РИА Новости»: казаки бригады «Дон» сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Бойцы казачьей бригады «Дон» не позволили боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Кинбурнской косе для организации диверсий. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил «РИА Новости» офицер с позывным Пума.

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По его словам, в декабре украинское командование предприняло две попытки забросить на берег диверсионно-разведывательную группу (ДРГ): в первый раз это произошло ночью, а во второй — когда видимость была ограничена из-за тумана.

«После этого они (ВС Украины. — Ред.) чаще стали обстреливать нас», — отметил собеседник агентства.

Офицер уточнил, что противник наносит минометные удары, а также использует гаубицы M777 американского производства. В свою очередь, казаки отвечают с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и огнеметных комплексов «Солнцепек».

21 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на участке Кинбурнской косы, которая удерживается силами бригады «Дон». По словам казаков, в ясную погоду ВСУ активно атакуют прибрежное село Покровское, разрушая жилые строения.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что около 20 украинских диверсантов были уничтожены при попытке высадиться в районе села Покровское Кинбурнской косы. Уточнялось, что была ликвидирована группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Кроме того, российские артиллеристы смогли подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

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