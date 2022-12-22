Электроавтомобили «Москвич» могут поступить в продажу 26 декабря. Об этом 22 декабря сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Думаю, что машина достойная. Показывали (на презентации. — Ред.) <…> только машину с двигателем внутреннего сгорания. Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину», — сказал Ликсутов журналистам.

По его словам, в следующем году планируется произвести 50 тыс. машин, 10 тыс. из них — электроавтомобили. Ликсутов считает, что проблем с реализацией быть не должно. Более того, он сам планирует приобрести автомобиль «Москвич», возможно, в белом цвете. Также Ликсутов рассказал, что автомобили «Москвич» планирует приобрести Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Отмечается, что первой моделью, сошедшей с конвейера, стал кросcовер «Москвич-3».

Накануне стало известно, что «Москвич-3» будет стоить от 1,97 млн рублей. Автомобиль будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голyбой. До конца года автомобиль появится в 11 дилерских центрах Москвы.

Тогда же автомобильный завод «Москвич» завершил выбор партнеров дилерской сети в Москве. До конца 2022 года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров: «Рольф Химки», «Автомир Озерная», «Авилон Волгоградский проспект«, Major Новорижское ш., «Рольф Центр», «Автомир Ярославское шоссе», «Авилон Легенда ТТК», «ТЦ Кунцево», «Петровский Белая Дача», «Авторусь Измайлово» и «Автопассаж».

9 декабря завод «Москвич» сообщил, что произвел более 160 машин за две недели. До конца года планируется выпустить еще около 440 авто. Компания готовится начать сборку электромобилей. Серийное производство кроссовера было запущено 23 ноября текущего года.

До этого, 23 ноября, на автозаводе «Москвич» запустили серийное производство кроссоверов модели «Москвич-3», а к 2025 году предприятие планирует выпустить 120 тыс. автомобилей.