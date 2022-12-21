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Общество
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«Москвич» выбрал партнеров дилерской сети в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Московский автомобильный завод «Москвич» завершил выбор партнеров дилерской сети в Москве. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба предприятия.

До конца 2022 года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров: «Рольф Химки», «Автомир Озерная», «Авилон Волгоградский проспект«, Major Новорижское ш., «Рольф Центр», «Автомир Ярославское шоссе», «Авилон Легенда ТТК», «ТЦ Кунцево», «Петровский Белая Дача», «Авторусь Измайлово» и «Автопассаж».

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«Мы завершили отбор заявок и выбрали дилерские центры в столице, которые на первом этапе будут продавать автомобили в Москве. В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер «Москвич 3», который пополнит парки такси и каршеринга», — отметил генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Основными критериями в выборе партнеров стало соответствие современным стандартам автомобильного бизнеса, готовность создать инфраструктуру для демонстрации авто, продажи и обслуживания электромобилей, а также возможность обеспечить высокий уровень технического обслуживания.

На заводе считают, что выбранные партнеры имеют большой опыт как в розничных продажах, так и в работе с корпоративными клиентами. Кроме того, на выбор повлияли транспортная доступность, хорошая обзорность здания и удобство подъезда к нему, а также конфигурация шоу-рума. Городской кроссовер «Москвич 3» является первой моделью, которая сошла с конвейера возрожденного производстве завода «Москвич». Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. «Москвич 3» будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

9 декабря завод «Москвич» сообщил, что произвел более 160 машин за две недели. До конца года планируется выпустить еще около 440 авто. Компания готовится начать сборку электромобилей. Серийное производство кроссовера было запущено 23 ноября текущего года.

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