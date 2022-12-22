Эксперт объяснил снижение стратегического резерва нефти США

Линия на высвобождение стратегических нефтяных резервов США, которая реализовывалась в течение нескольких месяцев подряд, привела к тому, что показатель опустился до минимального значения с декабря 1983 года, рассказал «Известиям» 22 декабря ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Мотив был понятен — за счет дополнительного предложения нефти сократить ее стоимость», — объяснил он.

Отвечая на вопрос о возможном снижении запасов, он отметил, что это будет зависеть от того, какую стратегию выберут в США.

«В принципе, учитывая, что прошли выборы в конгресс, уже сейчас Демократической партии не столь важно вырабатывать американское общественное мнение на предмет стоимости бензина. Можно отказаться от дальнейшего курса на выбрасывание нефти из стратегических резервов, и наоборот, если она подешевеет, можно начать восстановление этих самых запасов», — считает эксперт.

При этом Митрахович напомнил, что в мире в сутки потребляется около 100 млн баррелей нефти.

Накануне сообщалось, что, согласно данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, запасы нефти в стратегическом резерве страны за неделю по 16 декабря опустились на 3,6 млн баррелей, до 378,6 млн.

16 декабря стало известно, что минэнерго США начнет закупку нефти для восполнения стратегического резерва.

До этого, 18 октября, министерство энергетики США заявило, что выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ.