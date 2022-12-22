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Роскомнадзор заблокировал 157 тыс. фейков и призывов к митингам с начала СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С начала специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса Роскомнадзор обнаружил и заблокировал более 157 тыс. фейковых сообщений и призывов к антивоенным митингам. Об этом сообщил 22 декабря заместитель главы ведомства Вадим Субботин, выступая на круглом столе «Враждебные действия США и их сателлитов против РФ: использование технологий «цветных революций» в государствах, граничащих с Российской Федерацией».

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Как отметил чиновник на мероприятии в Совете Федерации, информационные вбросы в российское пространство проводились через американские соцсети и ресурсы иностранных некоммерческих организаций (НКО). Однако попытки дестабилизировать российское общество провалились благодаря его консолидации, указал Субботин.

«Попытки действовать на территории Российской Федерации по «белорусскому сценарию» в начале СВО потерпели неудачу к середине марта текущего года. Однако мы замечаем попытки работы «вдолгую»: сбор сведений об органах правопорядка, нарушения безопасности IT-инфраструктур, участившиеся кражи», — сообщил он.

Замглавы Роскомнадзора добавил, что 2022 год Украина начала с изолированным от России информпространством, а США вели агрессивную работу по подрыву суверенитета и безопасности РФ.

Ранее, 4 марта, Роскомнадзор объяснил блокировку в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов. Как рассказали в ведомстве, она связана с неоднократным распространением фейковых публикаций о спецоперации РФ по защите Донбасса.

В тот же день Государственная дума приняла проект поправок в Уголовный кодекс России о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям. Согласно документу, распространение заведомо ложной информации о Российской армии предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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