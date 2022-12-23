Снять усталую «Игрушку»: ностальгия, зависимость и метеоритный дождь

Среди самых ожидаемых новинок предновогодней кинотеатральной недели — полный метр Антона Мегердичева «Бывшие», финализирующий мегапопулярный сериал, а еще ставший хитом в онлайне и стилизованный под советский производственный мюзикл святочный рассказ «Чук и Гек» Александра Котта с Владимиром Вдовиченковым и Юлией Снигирь. Те, кто соскучился по российским фильмам-катастрофам, могут посмотреть фантастический экшен «Мира», а поклонникам ревизионистских роуд-муви приготовили «Последний рейс» с Жюльет Бинош. Для семейного просмотра подойдет комедия Джеймса Юта «Новая игрушка» — ремейк культовой комедии с Пьером Ришаром.

«Бывшие»

Режиссер: Антон Мегердичев. В ролях: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица

18+

Полнометражная версия одного из самых успешных сериалов на онлайн-платформах, снятая автором «Сердца пармы», девять недель подряд возглавлявшего российский прокат, — одна из самых ожидаемых картин года.

История пациентки и ее психолога, основанная на реальном опыте работы сценаристов проекта в реабилитационных клиниках Москвы, призвана не только пересмотреть вектор оценки общественно порицаемой проблемы зависимости, но и подарить надежду на хеппи-энд миллионам, страдающим от схожих пристрастий.

Яна и Илья зависимые, она — от наркотиков, он — от алкоголя. Они познакомились в реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Герои срывались, расставались, искали счастья с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду. Как рассказывает режиссер Антон Мегердичев, лента вышла очень убедительной, поскольку написана и снята людьми, которые знают, о чем говорят.

«Образы Яны и Ильи не приторны, и, на мой взгляд, раньше на широких экранах подобного не было. Авторам удалось показать, как люди бывают зависимы друг от друга и от тех вещей, которые их соблазняют», — считает Антон Мегердичев.

С ним согласен исполнитель главной роли Денис Шведов, полагающий, что «популярность проекта обусловлена актуальностью проблем, которые в нем заявлены».

«Наверное, в окружении каждого из нас есть хотя бы один человек, который сталкивался с той или иной зависимостью. Поэтому мир «Бывших» знаком и очень понятен. Этот мир создали люди, которые знают тему досконально, они понимают, о чем хотят рассказать. И зритель легко считывает в персонажах себя или кого-то из своего окружения», — заключает актер.

«Новая игрушка»

Режиссер: Джеймс Ют. В ролях: Жамель Деббуз, Даниель Отой, Симон Фалю, Алис Белаиди

6+

Ремейк культовой «Игрушки» с Пьером Ришаром Джеймса Юта — семейный новогодний проект, в котором есть место ностальгии, теплым чувствам и жестоким реалиям современного классового общества.

Капризный, испорченный и очень богатый мальчик Александр приходит в магазин за игрушками, видит среди кукол задремавшего ночного сторожа Сами (Жамель Деббуз) и говорит: «Я хочу это». Сами, конечно, шокирован, как и вся свита ребенка, однако папа, владелец торгового центра (Даниель Отой) не привык отказывать «малышу», он предлагает Сами такой гонорар, что тот соглашается переместиться из магазина в детскую.

Как рассказывает Джеймс Ют, Филипп Этьен, так зовут экстравагантного миллионера, — холодный, жесткий человек, обладающий абсолютной властью, но трепещущий перед своим сыном.

«У героя Отоя, как и у Сами, сложное отношение к отцовству. Именно эта тема меня и тронула. На самом деле отношения ребенка и отца довольно хрупкие. Требовался исключительный актер, чтобы успешно скрыть страдания за холодностью и жесткостью», — говорит Ют.

Интересно, что ребенок изначально совершенно не нравится зрителям и его новой игрушке. По замыслу автора, Александр — это ходячая проблема для всего его окружения: мальчишку не любит его многочисленная обслуга, сторонится Сами и опасается собственный отец. Исполнителя его роли Симона Фалю выбрали из 150 участвовавших в кастинге детей.

«Он может сыграть одновременно Волан-де-Морта и Гарри Поттера», — смеется режиссер. В российском прокате Жамеля Деббуза озвучил Михаил Галустян, большой поклонник ленты с Пьером Ришаром.

«Чук и Гек. Большое приключение»

Режиссер: Александр Котт. В ролях: Юлия Снигирь, Владимир Вдовиченков, Андрей Андреев, Юрий Степанов- младший, Александр Самойленко, Тимофей Трибунцев

6+

Еще одна семейная премьера с высоким рейтингом ожиданий представляет собой причудливый жанровый сплав: это и оммаж советской музыкальной комедии, и магический святочный рассказ, и драма-выживание о чуть не замерзших в тайге молодой женщине и ее чудесных малышах.

Начало истории напоминает комедию-буфф с советскими Барби и Кеном: два дружных, но озорных братца Чук и Гек живут в Москве с идеальной любящей мамой (Юлия Снигирь), она — певица. А папа-геолог (Владимир Вдовиченков) дрейфует на льдине в заполярном поселке Счастье и очень ждет семью на побывку. Слыша нескончаемые просьбы детей, мама наконец покупает билеты на поезд дальнего следования в тайгу. Пока она едет на вокзал, Чук получает телеграмму-молнию от папы, в которой говорится: «Ваш приезд откладывается. Тэчека. Переводят на Урал. Тэчека. Люблю. Целую», — и немедленно сжигает эпистолярный шедевр в печке-буржуйке. Маленький Гек понимает, что братец собирается соврать маме и подвести семью под монастырь, но из чувства солидарности помалкивает.

Они садятся на поезд и отправляются в захватывающий, полный опасностей путь к таинственным Синим горам, где вместо папы их ждут волки, медведи, бураны, снежные королевы и оживающие игрушки, превращающиеся в волшебных помощников.

«Последний рейс»

Режиссер: Анна Гутто. В ролях: Жюльет Бинош, Морган Фримен, Фрэнк Грилло

16+

Обладательница «Оскара» и награды Каннского кинофестиваля Жюльет Бинош сыграла женщину трудной судьбы, дальнобойщицу Салли, совершившую множество ошибок в жизни. Ее брат в тюрьме, она живет обычной, непримечательной жизнью. Однажды ее просят взять важный груз и провезти его через всю страну. Но оказывается, что этот груз — маленькая девочка, которой угрожает смертельная опасность. Теперь Салли должна сделать выбор — передать ребенка в руки убийцам или наконец совершить, может быть, первый порядочный поступок: неслучайно слоган фильма «Последний рейс» — «Дорога к спасению», а оригинальное название ленты — «Райское шоссе». Одну из ролей в фильме сыграл Морган Фримен, лауреат премий «Оскар», «Серебряный медведь» и «Золотой глобус».

«Мира»

Режиссер: Дмитрий Киселев. В ролях: Анатолий Белый, Дарья Мороз, Вероника Устимова

12+

Эпичный фильм-катастрофа снискал не самые лучшие отзывы критики — к числу откровенных минусов отнесли сценарий, избитые приемы и утомительную глупость героини, которая, прямо как блондинка в «Очень Страшном Кино», из всего ассортимента оружия, разложенного на столе, выбирает банан. Не показался убедительным и барахтающийся уже шесть лет на орбитальной станции космонавт Арабов, формально занятый исследованием поведения бабочек и растений в условиях невесомости, а на деле тестирующий инновационную систему тотальной слежки.

Впрочем, всё это мнения. «Мира» — крепкая «катастрофа», использующая универсальные жанровые приемы. Действие происходит в недалеком будущем. 15-летняя Лера живет с семьей во Владивостоке. Ее отец уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью. Внезапно на город обрушивается метеоритный дождь, и у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. И папа через спутниковые системы и телефон использует любую возможность передать сообщение дочери.