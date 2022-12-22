Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка

Национальные силы кибербезопасности (NCF) Великобритании ведут набор специалистов для совершения хакерских атак на другие государства. Об этом 21 декабря сообщила газета The Times.

«Во время Второй мировой войны мы набирали людей со спиральным мышлением, людей, которые мыслят нелинейно, без стереотипов. Именно таких людей мы набираем сегодня. Мы получаем людей, которые склоняют голову в одну сторону, смотрят на проблему и говорят, что есть другой способ ее решения», — приводит издание слова заместителя командующего спецслужбой Тома Коупинджера-Саймса.

Всего NCF намерены привлечь около 3 тыс. специалистов, владеющих языками программирования Python, C++, Java, JavaScript, Rust. Также спецслужба набирает сотрудников с познаниями в области математики и точных науках, а также лингвистов со знанием английского, арабского или русского языков.

В The Times также отметили, что частные IT-специалисты уже помогали Великобритании с отражением кибератак на власти Украины. Расходы на эту программу составили £6,35 млн ($7,7 млн), отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признал, что кибератака на видеохостинг RuTube, прошедшая 9 мая, была сделана украинскими хакерами. По его словам, так называемая IT-армия Украины пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля.

10 декабря заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что США планируют потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд. С его слов, администрация президента США Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.

Ранее, 3 декабря, газета Politico сообщила, что страны НАТО намерены задействовать в украинском конфликте киберсилы и новейшие технологии для противодействия России. Издание напомнило о состоявшихся в конце ноября учениях представителей стран Североатлантического альянса по кибербезопасности. В статье отмечается, что на них были опробованы новые технологии, в том числе адаптация использования технологий искусственного интеллекта.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что против страны воюют «кибервойска недружественных стран». В связи с этим были организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре. По его словам, в текущем году было отражено уже более 25 тыс. кибератак на государственные ресурсы.