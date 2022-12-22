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Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Национальные силы кибербезопасности (NCF) Великобритании ведут набор специалистов для совершения хакерских атак на другие государства. Об этом 21 декабря сообщила газета The Times.

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«Во время Второй мировой войны мы набирали людей со спиральным мышлением, людей, которые мыслят нелинейно, без стереотипов. Именно таких людей мы набираем сегодня. Мы получаем людей, которые склоняют голову в одну сторону, смотрят на проблему и говорят, что есть другой способ ее решения», — приводит издание слова заместителя командующего спецслужбой Тома Коупинджера-Саймса.

Всего NCF намерены привлечь около 3 тыс. специалистов, владеющих языками программирования Python, C++, Java, JavaScript, Rust. Также спецслужба набирает сотрудников с познаниями в области математики и точных науках, а также лингвистов со знанием английского, арабского или русского языков.

В The Times также отметили, что частные IT-специалисты уже помогали Великобритании с отражением кибератак на власти Украины. Расходы на эту программу составили £6,35 млн ($7,7 млн), отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признал, что кибератака на видеохостинг RuTube, прошедшая 9 мая, была сделана украинскими хакерами. По его словам, так называемая IT-армия Украины пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля.

10 декабря заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что США планируют потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд. С его слов, администрация президента США Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.

Ранее, 3 декабря, газета Politico сообщила, что страны НАТО намерены задействовать в украинском конфликте киберсилы и новейшие технологии для противодействия России. Издание напомнило о состоявшихся в конце ноября учениях представителей стран Североатлантического альянса по кибербезопасности. В статье отмечается, что на них были опробованы новые технологии, в том числе адаптация использования технологий искусственного интеллекта.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что против страны воюют «кибервойска недружественных стран». В связи с этим были организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре. По его словам, в текущем году было отражено уже более 25 тыс. кибератак на государственные ресурсы.

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