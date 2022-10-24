Чернышенко сообщил о ликвидации 25 тыс. кибератак на госресурсы РФ за год

Более 25 тыс. кибератак на государственные ресурсы было отражено в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«25 тыс., даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы», — сообщил он.

Чернышенко рассказал, что против России воюют «кибервойска недружественных стран». В связи с этим по поручению президента РФ организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре, добавил вице-премьер.

7 сентября Чернышенко сообщил, что штабы по борьбе с киберугрозами были созданы и ведут свою работу в каждом регионе России.

29 августа ЦИК России заявила о том, что сайты Центризбиркома и региональных комиссий отразили более 23,8 тыс. кибератак с начала лета. ЦИК предупредила, что, помимо атак на электронные ресурсы, злоумышленники также могут распространять фейковые новости, и призвал граждан к бдительности.

До этого, 24 августа, участники рынка кибербезопасности рассказали «Известиям» о том, что количество кибератак на российские компании и госорганизации за последние полгода выросло в 1,5–7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Под особым ударом находятся такие значимые отрасли, как энергетика, нефтяной и финансовый секторы. Кроме того, на прочность проверяются ритейл, логистическая сфера, страховая отрасль, госсектор и даже образовательные учреждения.

16 августа Роскомнадзор предупредил граждан России и организации о росте количества рассылок с фальшивыми письмами якобы от государственных органов. Подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения.