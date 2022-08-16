РКН предупредил россиян о рассылке поддельных писем от госорганов

Роскомнадзор (РКН) предупредил граждан страны и российские организации о том, что в связи с ростом количества рассылок с фальшивыми письмами якобы от государственных органов стоит быть более бдительными. Об этом 16 августа ведомство оповестило в своем официальном Telegram-канале.

«Участились случаи рассылки электронных писем гражданам и организациям якобы от имени различных государственных организаций. Зачастую подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения», — указано в пресс-релизе.

В РКН также дали несколько советов о том, как отличить настоящее письмо от государственных органов от фейка.

«Обращайте внимание на адрес отправителя. Официальные письма РКН всегда приходят только с почты @rkn.gov.ru. Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом», — указано в публикации.

В ведомстве также попросили писать обо всех случаях писем с подозрительным содержанием.

Ранее, 6 июня, Роскомнадзор рассказал, как защититься от так называемых доппельгангеров — мошенников, выдающих себя за других и играющих на чувствах. Так, при поступлении сообщений от родственников и знакомых с просьбой срочно выслать денег россиянам рекомендовали проверять их на правдивость. Это связано с тем, что мошенники зачастую рассылают подобные сообщения через взломанный аккаунт или звонят и застают врасплох.