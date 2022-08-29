Сайты Центризбиркома (ЦИК) и региональных комиссий подверглись хакерским атакам свыше 23,8 тыс. раз с начала лета. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе ЦИК России.

«В период с 1 июня по 15 августа 2022 года средствами обеспечения безопасности информации были зафиксированы 23804 атаки высокого уровня критичности, которые успешно были отражены», — рассказали в комиссии.

Однако цифровой способ вмешательства в российские выборы — далеко не единственный. Помимо хакерских атак злоумышленники также прибегают к «преднамеренному искажению информации» — вбросам. По заявлению ЦИКа, фейки появляются в информационном поле уже сейчас, и в предстоящие недели до голосования их число значительно увеличится. Причем чаше всего такие попытки предпринимаются иноагентами, заявили в комиссии.

Единый день голосования в России в 2022 году пройдет 11 сентября. При этом в ряде регионов голосование пройдет в два или три дня. В этом году впервые Россия проведет дистанционное электронное голосование в разных часовых поясах.

Протестировать онлайн-платформу смогут жители семи регионов: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях на федеральной платформе Центризбиркома, а также на муниципальных выборах в Москве на столичной платформе.

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«ЦИКличная тема: избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты»