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Вместе взявшиеся: партии РФ объединят усилия по наблюдению за выборами

Как они планируют защитить электронное голосование от иностранного вмешательства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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15 политических партий подписали с Общественной палатой соглашение о совместном наблюдении за ходом Единого дня голосования. Единороссы рассказали «Известиям», что могут разместить от двух до девяти человек на каждом избирательном участке, причем партия уже подготовила свыше 20 тыс. наблюдателей. В ЛДПР также намерены охватить максимальное число участков и привлечь около 10 тыс. человек. Однако наиболее остро стоит вопрос о процедуре онлайн-голосования, потому что, по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, именно дистанционная система станет основной целью для иностранного вмешательства.

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Партийная солидарность

Общественная палата России во главе с секретарем Лидией Михеевой 23 августа собрала на своей площадке представителей 15 политических сил страны. Поводом стало подписание соглашения «О сотрудничестве между ОП РФ и российскими политическими партиями», которое призвано объединить усилия по организации общественного наблюдения на выборах. Согласно тексту документа, с которым ознакомились «Известия», партии и общественники должны выработать общие стандарты и методики наблюдения, разъяснять россиянам способы контролировать ход голосования, а также обмениваться информацией о нарушениях и другими аналитическими данными.

Вместе взявшиеся
выборы наблюдатели камеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы стараемся совершенствовать организацию рабочего процесса, в том числе в ОП РФ. Разворачиваем ситуационный центр, в который в режиме реального времени поступает информация от общественных наблюдателей со всей страны. Есть ряд новинок. Нам важно поделиться опытом, чтобы создать полноценный институт наблюдения, — сказала Лидия Михеева.

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В настоящий момент к соглашению присоединились: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые Люди», «Родина», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров», «Партия прямой демократии», «Партия за справедливость», «Партия социальной защиты», «Гражданская сила», «Партия прогресса», партия «Гражданская Платформа» и другие.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «Известиями» рассказал, что единороссы планируют направить на один участок от двух до девяти наблюдателей в зависимости от конкуренции и длительности региональных выборов. Уточняется, что партия также обучает наблюдателей, уже подготовлено более 20 тыс. человек.

ЛДПР намерена направить около 10 тыс. наблюдателей на региональные выборы. Как заявил «Известиям» замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов, партия попытается максимально «закрыть» все избирательные участки, но в приоритете находится наблюдение за выборами в законодательные собрания.

Вместе взявшиеся
ноутбук руки
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Наша задача — это жесткий контроль, прежде всего, там, где выборы в ЗС, это шесть регионов: Сахалинская область, Пензенская область, Удмуртия, Саратовская область, Краснодарский край и Республика Северная Осетия — Алания. Так же выборы в центры субъектов. Причем, там разная система. И мы понимаем, у кого из наших одномандатников наибольший шанс. Поэтому там будут сосредоточены все силы, для того, чтобы ни один бюллетень, отданный за нашего кандидата, никуда не делся, — пояснил Ярослав Нилов.

Удар по ДЭГ

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Одной из центральных тем беседы партий с общественниками стало наблюдение за прозрачностью электронного голосования. ДЭГ в этом году проходит в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях на федеральной платформе Центризбиркома, а также на муниципальных выборах в Москве на столичной платформе.

— В этом году у нас появилась возможность отправлять наблюдателей в региональные, окружные, территориальные избирательные комиссии, мы серьезно развиваем общественный контроль за ДЭГ и, конечно, наш золотой стандарт по общественному наблюдению за выборами. Каждый год он меняется, мы его адаптируем, — сказал председатель КС по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, отметив риски вмешательства в процесс онлайн-голосования.

Политические партии и экспертное сообщество готовятся к отражению атак из-за рубежа на российскую избирательную кампанию. Причем первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич убежден, что вмешательство в региональные выборы в России преимущественно будет направлено на дестабилизацию электронного голосования, потому что пока число фейков о выборах не превышает 2 тыс., и основная дезинформация касается спецоперации на Украине.

Вместе взявшиеся
выборы документы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Основной удар будут пытаться нанести по системе ДЭГ. Потому что их терзает зависть, в отношении того, что у нас все это удачно получается. Поэтому это их основная цель. Будут даже не столько попытки хакерских атак, сколько попытки наврать в социальных сетях, о том, что что-то утекло, не работает, сломалось, — рассказал в беседе с «Известиями» Александр Малькевич, добавив, что такие нападки скорее всего будут идти с территорий Латвии и Эстонии.

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По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, угрозы, прежде всего, можно ждать со стороны «молодых европейцев»: Польши и Чехии, а также «юных натовцев»: Испании и Литвы.

Конечно будут попытки хакерских атак, взламывания. Но мы по прошлому году уже научились во многом их пресекать и нейтрализировать. Двигаемся дальше, — заявил он «Известиям».

Политические партии, в свою очередь, уже разработали ряд решений, которые позволят усилить общественное наблюдение за онлайн-голосованием. Все желающие в дни проведения голосования смогут зайти на сайт специальной платформы, разработанной «Единой Россией».

Мы не ожидаем проблем, потому что мы видим серьезную консолидацию общества сегодня. Внешнее вмешательство будет, да. Мы уже фиксируем давление на нашу цифровую систему. Но мы успешно с этим справляемся, — подытожил Сергей Перминов.

Партия «Новые люди» в ходе подписания соглашения также заявила о разработке соответствующей системы и намерении участвовать в наблюдении за ДЭГ. «Если есть возможность объединить усилия наблюдателей от политических партий и общественных наблюдателей, то нужно свести в единую систему сигналы о нарушениях, а по завершении голосования в оперативном режиме выявить точки напряжения», — заключил руководитель центрального исполкома «Новые люди» Олег Захаров.

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