Вместе взявшиеся: партии РФ объединят усилия по наблюдению за выборами

15 политических партий подписали с Общественной палатой соглашение о совместном наблюдении за ходом Единого дня голосования . Единороссы рассказали «Известиям», что могут разместить от двух до девяти человек на каждом избирательном участке, причем партия уже подготовила свыше 20 тыс. наблюдателей. В ЛДПР также намерены охватить максимальное число участков и привлечь около 10 тыс. человек. Однако наиболее остро стоит вопрос о процедуре онлайн-голосования, потому что, по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, именно дистанционная система станет основной целью для иностранного вмешательства .

Партийная солидарность

Общественная палата России во главе с секретарем Лидией Михеевой 23 августа собрала на своей площадке представителей 15 политических сил страны. Поводом стало подписание соглашения «О сотрудничестве между ОП РФ и российскими политическими партиями» , которое призвано объединить усилия по организации общественного наблюдения на выборах. Согласно тексту документа, с которым ознакомились «Известия», партии и общественники должны выработать общие стандарты и методики наблюдения, разъяснять россиянам способы контролировать ход голосования, а также обмениваться информацией о нарушениях и другими аналитическими данными .

Вместе взявшиеся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы стараемся совершенствовать организацию рабочего процесса, в том числе в ОП РФ. Разворачиваем ситуационный центр, в который в режиме реального времени поступает информация от общественных наблюдателей со всей страны . Есть ряд новинок. Нам важно поделиться опытом, чтобы создать полноценный институт наблюдения , — сказала Лидия Михеева.

В настоящий момент к соглашению присоединились: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые Люди», «Родина», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров», «Партия прямой демократии», «Партия за справедливость», «Партия социальной защиты», «Гражданская сила», «Партия прогресса», партия «Гражданская Платформа» и другие.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «Известиями» рассказал, что единороссы планируют направить на один участок от двух до девяти наблюдателей в зависимости от конкуренции и длительности региональных выборов. Уточняется, что партия также обучает наблюдателей, уже подготовлено более 20 тыс. человек .

ЛДПР намерена направить около 10 тыс. наблюдателей на региональные выборы . Как заявил «Известиям» замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов, партия попытается максимально «закрыть» все избирательные участки, но в приоритете находится наблюдение за выборами в законодательные собрания.

Вместе взявшиеся Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Наша задача — это жесткий контроль, прежде всего, там, где выборы в ЗС, это шесть регионов : Сахалинская область, Пензенская область, Удмуртия, Саратовская область, Краснодарский край и Республика Северная Осетия — Алания. Так же выборы в центры субъектов. Причем, там разная система. И мы понимаем, у кого из наших одномандатников наибольший шанс. Поэтому там будут сосредоточены все силы, для того, чтобы ни один бюллетень, отданный за нашего кандидата, никуда не делся , — пояснил Ярослав Нилов.

Удар по ДЭГ

Одной из центральных тем беседы партий с общественниками стало наблюдение за прозрачностью электронного голосования . ДЭГ в этом году проходит в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях на федеральной платформе Центризбиркома, а также на муниципальных выборах в Москве на столичной платформе.

— В этом году у нас появилась возможность отправлять наблюдателей в региональные, окружные, территориальные избирательные комиссии, мы серьезно развиваем общественный контроль за ДЭГ и, конечно, наш золотой стандарт по общественному наблюдению за выборами . Каждый год он меняется, мы его адаптируем, — сказал председатель КС по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, отметив риски вмешательства в процесс онлайн-голосования.

Политические партии и экспертное сообщество готовятся к отражению атак из-за рубежа на российскую избирательную кампанию. Причем первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич убежден, что вмешательство в региональные выборы в России преимущественно будет направлено на дестабилизацию электронного голосования , потому что пока число фейков о выборах не превышает 2 тыс., и основная дезинформация касается спецоперации на Украине.

Вместе взявшиеся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Основной удар будут пытаться нанести по системе ДЭГ. Потому что их терзает зависть, в отношении того, что у нас все это удачно получается. Поэтому это их основная цель. Будут даже не столько попытки хакерских атак, сколько попытки наврать в социальных сетях , о том, что что-то утекло, не работает, сломалось, — рассказал в беседе с «Известиями» Александр Малькевич, добавив, что такие нападки скорее всего будут идти с территорий Латвии и Эстонии.

По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, угрозы, прежде всего, можно ждать со стороны «молодых европейцев»: Польши и Чехии, а также «юных натовцев»: Испании и Литвы.

— Конечно будут попытки хакерских атак, взламывания. Но мы по прошлому году уже научились во многом их пресекать и нейтрализировать . Двигаемся дальше, — заявил он «Известиям».

Политические партии, в свою очередь, уже разработали ряд решений, которые позволят усилить общественное наблюдение за онлайн-голосованием. Все желающие в дни проведения голосования смогут зайти на сайт специальной платформы, разработанной «Единой Россией».

— Мы не ожидаем проблем, потому что мы видим серьезную консолидацию общества сегодня . Внешнее вмешательство будет, да. Мы уже фиксируем давление на нашу цифровую систему. Но мы успешно с этим справляемся, — подытожил Сергей Перминов.

Партия «Новые люди» в ходе подписания соглашения также заявила о разработке соответствующей системы и намерении участвовать в наблюдении за ДЭГ. «Если есть возможность объединить усилия наблюдателей от политических партий и общественных наблюдателей, то нужно свести в единую систему сигналы о нарушениях, а по завершении голосования в оперативном режиме выявить точки напряжения», — заключил руководитель центрального исполкома «Новые люди» Олег Захаров.