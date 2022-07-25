Остатки сладки: на что может претендовать оппозиция на выборах в Москве

В Москве в единый день голосования пройдут выборы муниципальных депутатов. Сейчас завершается этап подачи документов на регистрацию, но все основные политические силы уже определились со списками кандидатов. Учитывая текущий рейтинг «Единой России», с высокой долей вероятности, ей удастся сформировать большинство во всех муниципальных образованиях. Борьба за остатки мандатов развернется между остальными партиями и политическими объединениями, и ради них они готовы использовать любые технологии, в том числе не всегда честные, и вступать в союзы. Подробности — в материале «Известий».

Коммунисты, за кем?

В преддверии выборов в политических кругах вновь зашла речь о возможном союзе КПРФ с несистемной оппозицией, хотя в партии отрицают эту связь. Директор Центра политического анализа Павел Данилин утверждает, что из 924 кандидатов от КПРФ около 270 человек поддерживают деятельность несистемной оппозиции. Политолог сопоставил партийный список с базами данных сторонников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) и обнаружил среди пользователей «умного голосования» (связано с экстремистской организацией «Фонд борьбы с коррупцией») кандидатов от КПРФ. По его мнению, речь идет о членах команды Валерия Рашкина, который хоть и был отстранен от руководства московским горкомом, курирует муниципальную избирательную кампанию.

Сам Рашкин отверг все обвинения, назвав эту информацию спланированной атакой на КПРФ. Тем не менее косвенно существование команды подтвердил политолог Петр Милосердов. Он опубликовал список кандидатов от КПРФ, где перед некоторыми фамилия стоит пометка карандашом «рашкинские». Сам эксперт отмечает, что к пометкам могут возникнуть вопросы, однако в подлинности самого документа нет никаких сомнений.

Кстати, сторонники отбывающего срок экстремиста есть не только в рядах КПРФ, но и других партиях и объединениях. Также они идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, например Константин Янкаускас, которому отказали в регистрации из-за связей с экстремистскими организациями, и его команда.

Без оглядки на конкурентов

«Единая Россия» первой представила список из 1417 кандидатов, которые были отобраны по результатам предварительного голосования. Оппоненты обвиняют «Единую Россию» в использование различных «черных» технологий, однако, по мнению экспертов, высокий рейтинг позволяет партии проводить избирательную кампанию без оглядки на конкурентов.

С началом спецоперации ВС РФ рейтинг президента России Владимира Путина находится на стабильно высоком уровне. По данным ВЦИОМа, показатель одобрения деятельности главы государства составляет 78,1%. Положительно деятельность правительства оценивают 52,4% граждан. Само решение о проведении спецоперации поддерживают 72% россиян.

Высокий рейтинг президента и правительства, а также поддержка СВО подавляющим большинством граждан конвертируется в электоральную поддержку «Единой России». Если год назад рейтинг партии власти был ниже 30%, то сегодня он составляет 40%. По мнению многих экспертов, «Единая Россия» является явным фаворитом и может рассчитывать на уверенную победу на выборах.

«Такие высокие показатели обусловлены консолидацией общества и возросшим доверием к власти. Что касается эффективности, то «Единая Россия» успешно реализует «Народную программу», а также партийные проекты и инициативы, отвечающие на ключевые запросы общества. В совокупности с хорошей оценкой работы московской власти у «Единой России" прочные позиции, которые обеспечивают ей серьезное преимущество над другими политическими партиями» , — указывает политолог Наталия Елисеева.

«Ведь мы ж не просто так — мы двойники»

В условиях доминирования «Единой России» оппозиционные политические силы могут рассчитывать лишь на оставшуюся, весьма скромную часть мандатов. Основная борьба развернется между коммунистами и кандидатами от других партий и объединений.

В этой борьбе используются различные политтехнологические приемы, в том числе выдвижение двойников. Так, «Новые люди» выдвигали однофамильцев кандидатов от КПРФ. Например, Александру Андрееву в Лефортово, Никиту Сараева — в Текстильщика и Антона Шувалова — в Некрасовке.

В свою очередь КПРФ выдвигала двойников кандидатов «Единой России»: в Северном Чертаново — Данилу Морозова, а в Лианозово — Михаила Гуляева. В партии не комментировали обвинения в свой адрес, однако после огласки информации были отозваны более 20 кандидатов. Вероятно, партия, опасаясь репутационных потерь, решила отказаться от использования однофамильцев.

О выдвижении двойников против своих кандидатов заявляли и «Яблоко», и платформа «Выдвижение» Михаила Лобанова, и команда Романа Юнемана. При этом обвинения звучали в основном в адрес «Единой России», хотя эту технологию как раз использовали представители оппозиции.

Любые средства хороши

Традиционно коммунисты не тратят деньги на кампанию, используя труд сторонников-волонтеров, а также компенсируя отсутствие ресурсов пиар-активностью. Московская муниципальная кампания не стала исключением. Учитывая, что в Москве введены временные ограничение на проведение митингов, коммунисты используют формат «встреч с депутатами», чтобы избежать претензий со стороны правоохранительных органов.

Во время думской кампании Валерий Рашкин и Денис Парфенов проводили по всему городу «акции протеста» с целью повышения медийности менее узнаваемых кандидатов от КПРФ. Сама тема мероприятий при этом не имела значения. Коммунисты пиарились на пандемии коронавирусной инфекции, требуя отмены ограничений, выступали против пенсионной реформы. Сегодня и Рашкин, и Парфенов курируют муниципальную избирательную кампанию КПРФ, применяя аналогичные методы.

Например, Парфенов регулярно обвиняет оппонентов в нарушениях и подает иски о незаконной агитации в различные инстанции. Также, впрочем, действует и «условный» коммунист Михаил Лобанов.