В ответе за город: москвичи готовятся избрать муниципальных депутатов

Менее чем через месяц москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Выборы пройдут с 9 по 11 сентября в 125 муниципальных образованиях столицы . Вопреки расхожему мнению об аполитичности москвичей тенденция последних лет говорит об обратном — жители столицы проявляют живой интерес к политической жизни города . Это справедливо не только для резонансных электоральных событий вроде голосования по поправкам в Конституцию или выборов в Госдуму. Выборы муниципальных депутатов — это возможность для горожан прямо повлиять на улучшение качества жизни в их районах. А жители Москвы в этом вопросе традиционно требовательные, они осознают, что именно от их выбора зависит скорость преобразований. Подробнее — в материале «Известий».

Со знанием дела

По данным исследования, проведенного с 10 по 12 августа социологической группой Russian Field, с начала лета осведомленность москвичей о предстоящих муниципальных выборах выросла почти в три раза. Если в начале июня о них знали лишь 11% горожан, то сегодня уже 32,6% избирателей владеют информацией о выборах и это при условии, что агитационная кампания только набирает обороты.

Есть также все основания полагать, что в этом году явка на муниципальных выборах будет выше, чем пять лет назад. В 2017 году в них приняли участие 1,04 млн московских избирателей, или 14,81% от их общего числа. С тех пор в избирательную систему Москвы прочно вошло дистанционное электронное голосование (ДЭГ), давно переросшее экспериментальный статус. Для сравнения, в прошлом году на выборах депутатов Госдумы только в ДЭГ проголосовало почти 2 млн москвичей — в два раза больше, чем в 2017 году во время муниципальной кампании.

Одно из важнейших преимуществ ДЭГ перед традиционным способом голосования — мобильность. Избиратель не привязан к своему участку и может проголосовать из любой точки, где есть доступ в интернет. Для москвичей, многие из которых традиционно предпочитают проводить бархатный сезон на дачах, возможность проголосовать с помощью обычного смартфона — неоспоримый плюс. По экспертным оценкам, в прошлом году онлайн-голосование позволило привлечь до 40% новых избирателей.

В этом году, согласно результатам исследования Russian Field, из тех, кто уже планирует участвовать в выборах, дистанционный формат голосования предпочитают 42,6% избирателей. По данному показателю также сохраняется положительная динамика. Этому немало способствует постоянное усовершенствование московской платформы ДЭГ. Например, в текущем году избирателям не нужно заранее подавать заявку для участия в онлайн-голосовании, достаточно просто подтвержденной учетной записи на mos.ru. Принять решение о способе голосования можно непосредственно в один из дней выборов.

ДЭГ наиболее популярно у молодежи: 61% респондентов в возрасте до 29 лет намерен голосовать онлайн. Впрочем, люди более старшего возраста также благосклонно относятся к возможности дистанционного волеизъявления: 59% избирателей в возрасте 30 – 44 года и 46% в возрасте 45 – 59 лет. Стремительная цифровизация городских государственных услуг делает свое дело — москвичи предпочитают коммуницировать с государством с помощью сервисов городской экосистемы и воспринимают ДЭГ как ее органичную часть. Сегодня уже более 14,9 млн москвичей пользуются ее услугами и обратились к сервисам mos.ru уже более 2,6 млрд раз.

Конкретика и стабильность

Что касается политических пристрастий московских избирателей, то исследование показало, что среди тех, кто планирует принять участие в предстоящих муниципальных выборах, более 44% респондентов сейчас готовы проголосовать за «Единую Россию». На втором месте по популярности идет КПРФ (10,2%), на третьем — ЛДПР, рейтинг которой упал до 8,1%. За кандидатов от СРЗП, «Новых людей» и «Яблоко» сегодня готовы отдать свои голоса 5,4%, 5% и 3,7% респондентов соответственно.

Стабильная поддержка «Единой России» вполне объяснима: в обществе прочно сформировался консенсус по отношению к действиям государства и партии власти в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Граждане консолидировались вокруг президента и правительства , поддерживают российскую армию и наглядно видят конкретные результаты работы «Единой России» не только на освобожденных территориях, но и в самой Москве. В прошлом году при формировании «Народной программы» партии москвичи направили порядка 47 тыс. предложений и пожеланий по улучшению качества жизни. Все они в том или ином виде нашли отражение в программе мэра столицы «Мой район», которая во многом перекликается с программой «Единой России».

Что касается коммунистов, то падение их рейтинга ( – 3,6% по сравнению с четвертой волной исследований) может быть обусловлено негативным информационным фоном вокруг партии. Речь идет о внутрипартийных конфликтах и неоднозначной позиции отдельных представителей КПРФ по вопросу проведения СВО.

ЛДПР также теряет голоса избирателей. Если в первой половине лета партия была в фокусе общественного внимания в связи с болезнью и смертью Владимира Жириновского, то с приближением даты выборов голоса неопределившихся избирателей перетекают к другим партиям.

Как отмечают социологи, рейтинг «Единой России» заметно выше среди тех москвичей, кто собирается голосовать в электронном формате. С другой стороны, рейтинг КПРФ в два раза выше среди тех, кто собирается голосовать традиционным способом на избирательном участке. КПРФ продолжает выступать с критикой ДЭГ, отговаривая своих избирателей от нового формата. Насколько это оправданно, покажут предстоящие выборы. В сентябре прошлого года коммунисты отказались от агитации среди почти 2 млн онлайн-избирателей, но, даже несмотря на это, за КПРФ голосовали в ДЭГ, что позволило значительно повысить явку партийного электората.