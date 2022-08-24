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Число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Количество кибератак на российские компании и госорганизации за последние полгода выросло в 1,5-7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказали «Известиям» участники рынка в среду, 24 августа.

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Число атак хакеров на государственные и корпоративные ресурсы, относящиеся к критической информационной инфраструктуре, за последние полгода выросло в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, подсчитали в департаменте корпоративных информационных систем ALP Group.

Под особым ударом находятся такие значимые отрасли, как энергетика, нефтяной и финансовый секторы, рассказала «Известиям» директор департамента Светлана Гацакова. Для таких организаций этот показатель даже несколько выше — их хакеры атаковали в 1,7 раза чаще, сказала она.

В первой половине 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 1,5 раза выросло и количество утечек данных, оказавшихся в публичном пространстве, рассказали «Известиям» в InfoWatch.

Помимо финансового сектора самым массовым и жестким атакам подверглись ритейл, логистическая сфера, страховая отрасль, госсектор, добавил заместитель гендиректора по науке и развитию компании ИВК Валерий Андреев.

«Хакеры даже попытались сорвать приемную кампанию в российских университетах. Для этого они атаковали не только сайты вузов, но и сайт «Госуслуг», — утверждает он.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров полагает, что эти подсчеты слишком оптимистичны. Если учитывать не только крупные компании, которым удалось зафиксировать атаки, число инцидентов за последние полгода выросло в семь раз, утверждает он. А число утечек при этом подскочило в восемь раз, подсчитал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Причинить взлом: число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз»

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