В МИД РФ сообщили о планах США потратить более $11 млрд на кибератаки
США планируют потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд. Об этом заявил 10 декабря заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители — речь о больших данных и программных средствах их передачи — для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. <...> Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более $11 млрд», — рассказал он «РИА Новости».
По его словам, администрация президента США Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.
Ранее, 3 декабря, газета Politico сообщила, что страны НАТО намерены задействовать в украинском конфликте киберсилы и новейшие технологии для противодействия России.
Издание напомнило о состоявшихся в конце ноября учениях представителей стран Североатлантического альянса по кибербезопасности. В статье отмечается, что на них были опробованы новые технологии, в том числе адаптация использования технологий искусственного интеллекта.
24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что против страны воюют «кибервойска недружественных стран». В связи с этим были организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре. По его словам, в текущем году было отражено уже более 25 тыс. кибератак на государственные ресурсы.
До этого, 11 марта, агентство «Синьхуа» сообщило, что иностранные хакеры, преимущественно из США, взламывают компьютеры в Китае, а затем через них атакуют Россию, Украину и Белоруссию. Отмечается, что в большинстве случает целью кибератак становилась Москва.