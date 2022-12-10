Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны Балтии выразили намерение продолжать санкционное давление на РФ
Мир
РФ передала Никарагуа около 350 т муки по программе ООН
Мир
В МИД РФ сообщили о планах США потратить более $11 млрд на кибератаки
Мир
Премьер Греции пообещал ЕС помочь стать независимым от газа из России
Мир
США перестали отговаривать Украину от нанесения ударов по РФ
Мир
Politico узнала об отсутствии решения у США о передаче Украине БПЛА
Мир
В МИД РФ заявили о попытках спровоцировать конфликт Тбилиси и Москвы
Мир
Столтенберг не исключил начала войны между Россией и НАТО из-за Киева
Происшествия
Подростки осквернили Вечный огонь в Горно-Алтайске
Армия
Российских мотострелков ЮВО наградили за мужество и героизм в зоне СВО
Мир
Американский журналист Грант Уол умер во время освещения ЧМ-2022
Мир
Скончался известный американский авиатор Джозеф Киттингер

В МИД РФ сообщили о планах США потратить более $11 млрд на кибератаки

Замглавы МИД РФ Сыромолотов: США планируют потратить в 2023 году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США планируют потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд. Об этом заявил 10 декабря заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Точнее некуда: как готовятся изощренные атаки на банки и госорганы
Число целевых вторжений увеличилось почти наполовину

«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители — речь о больших данных и программных средствах их передачи — для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. <...> Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более $11 млрд», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, администрация президента США Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.

Ранее, 3 декабря, газета Politico сообщила, что страны НАТО намерены задействовать в украинском конфликте киберсилы и новейшие технологии для противодействия России.

Издание напомнило о состоявшихся в конце ноября учениях представителей стран Североатлантического альянса по кибербезопасности. В статье отмечается, что на них были опробованы новые технологии, в том числе адаптация использования технологий искусственного интеллекта.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что против страны воюют «кибервойска недружественных стран». В связи с этим были организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре. По его словам, в текущем году было отражено уже более 25 тыс. кибератак на государственные ресурсы.

До этого, 11 марта, агентство «Синьхуа» сообщило, что иностранные хакеры, преимущественно из США, взламывают компьютеры в Китае, а затем через них атакуют Россию, Украину и Белоруссию. Отмечается, что в большинстве случает целью кибератак становилась Москва.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022