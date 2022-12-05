Politico узнала о планах НАТО использовать на Украине новые методы борьбы с РФ

Страны НАТО намерены задействовать в украинском конфликте киберсилы и новейшие технологии для противодействия России. Об этом написала газета Politico 3 декабря.

«Киберсилы НАТО внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам альянса было труднее взломать инфраструктуру стран — членов НАТО и их союзников», — говорится в статье.

Авторы материала рассказывают об учениях представителей стран Североатлантического альянса по кибербезопасности, прошедшие в эстонском Таллине в конце ноября. По их словам, на них были опробованы новые технологии, в том числе адаптация использования технологий искусственного интеллекта.

«Часть учений включала в себя эксперименты с новыми технологиями, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта для противодействия киберугрозам», — пишут авторы статьи.

На учениях отрабатывался ответ на возможные киберудары, которые могут быть использованы для отключения критически важных служб, таких как электроснабжение и водопровод, и предотвращения их восстановления.

«Эти учения показали, что расширение киберсемьи альянса, которая борется с кибератаками за пределами военных рамок, — это та сфера, в которой нам нужно совершенствовать свое сотрудничество», — сказал полковник Бернд Хансен, руководитель отдела киберпространства Командования НАТО по трансформации, чьи слова приводятся в материале.

В ноябре в калифорнийской пустыне Мохаве прошли совместные военные учения США, Великобритании и Австралии под названием «Проект «Конвергенция». По сообщению газеты The Times, на них солдаты отрабатывали гипотетические бои против России на территории Европы. Издание также сообщило, что в 2023 году аналогичные мероприятия пройдут в Европе. Германия или Польша могут стать местом проведения учений под названием Warfighter.

В том же месяце в Нова-Дембе в Польше прошли военные учения PUMA-22 с привлечением около 2 тыс. военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Великобритании и США.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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