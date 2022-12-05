Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минимум 15 человек ранены в результате удара ВСУ по ЛНР
Общество
Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в тяжелом состоянии
Авто
На АвтоВАЗе могут начать сборку иномарок
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье под Нижним Новгородом
Общество
Прокурор запросил для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное наказание
Мир
Politico узнало о содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ
Происшествия
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Мир
Bloomberg узнало о планах ФРГ закупить 35 истребителей F-35
Спорт
Академия художественной гимнастики начала работу в центре «Сириус»
Мир
В ЕК указали на заблуждения КНР и США о биполярном устройстве мира
Происшествия
Семь человек остаются пропавшими после взрыва в жилом доме в Нижневартовске
Общество
Nokia получила разрешение на поставку оборудования в Россию

Politico узнала о планах НАТО использовать на Украине новые методы борьбы с РФ

0
Фото: Global Look Press/imago-images.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны НАТО намерены задействовать в украинском конфликте киберсилы и новейшие технологии для противодействия России. Об этом написала газета Politico 3 декабря.

НАТО подкачалось: какие силы нарастил альянс у границ России и Белоруссии
С февраля этого года группировка блока в Восточной Европе увеличилась в 2,5 раза

«Киберсилы НАТО внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам альянса было труднее взломать инфраструктуру стран — членов НАТО и их союзников», — говорится в статье.

Авторы материала рассказывают об учениях представителей стран Североатлантического альянса по кибербезопасности, прошедшие в эстонском Таллине в конце ноября. По их словам, на них были опробованы новые технологии, в том числе адаптация использования технологий искусственного интеллекта.

«Часть учений включала в себя эксперименты с новыми технологиями, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта для противодействия киберугрозам», — пишут авторы статьи.

На учениях отрабатывался ответ на возможные киберудары, которые могут быть использованы для отключения критически важных служб, таких как электроснабжение и водопровод, и предотвращения их восстановления.

«Эти учения показали, что расширение киберсемьи альянса, которая борется с кибератаками за пределами военных рамок, — это та сфера, в которой нам нужно совершенствовать свое сотрудничество», — сказал полковник Бернд Хансен, руководитель отдела киберпространства Командования НАТО по трансформации, чьи слова приводятся в материале.

В ноябре в калифорнийской пустыне Мохаве прошли совместные военные учения США, Великобритании и Австралии под названием «Проект «Конвергенция». По сообщению газеты The Times, на них солдаты отрабатывали гипотетические бои против России на территории Европы. Издание также сообщило, что в 2023 году аналогичные мероприятия пройдут в Европе. Германия или Польша могут стать местом проведения учений под названием Warfighter.

В том же месяце в Нова-Дембе в Польше прошли военные учения PUMA-22 с привлечением около 2 тыс. военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Великобритании и США.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022