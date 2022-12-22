ПСЖ и Месси достигли устной договоренности о продлении контракта

ПСЖ достиг устной договоренности с Месси о продлении контракта. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до июня 2023 года. Срок нового контракта пока не называется, передает телеканал «Известия». В ближайшее время стороны обсудят размер зарплаты. 35-летний форвард присоединился к французскому клубу в 2021 году. На прошедшем мундиале в Катаре Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Аргентинского нападающего признали лучшим игроком турнира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.