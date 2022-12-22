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Ведущий Fox News назвал унизительным визит Зеленского в Вашингтон

Ведущий Fox News Карлсон: визит Зеленского в США направлен исключительно на выкачивание денег из экономики страны
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США направлен исключительно на выкачивание денег из экономики страны вместо укрепления мировой стабильности. Такое мнение 21 декабря высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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Карлсона также возмутил внешний вид украинского лидера, пришедшего на совместное заседание обеих палат американского конгресса в армейских штанах и зеленом свитере. По мнению журналиста, он был больше похож на управляющего стриптиз-клубом.

«Смыслом сегодняшнего визита [Зеленского] в Вашингтон было не установление стабильности в мире или принятие мудрых решений и тем более не помощь Америке, этот пункт всегда находится в конце списка. Сутью [визита] было заискивание [США] перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из нашей рассыпающейся экономики», ― заявил телеведущий.

Помимо этого Карлсон раскритиковал тот факт, что США позволяют Зеленскому требовать для Киева миллиардов долларов, называя это инвестицией.

«А какая от этого отдача, смысл, оправдание этому? Разве у нас есть исторический долг перед Украиной или историческая вражда с постсоветской Россией? Нет и нет», ― указал телеведущий.

21 декабря Зеленский во время выступления перед американским конгрессом призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день он в рамках своего официального визита в Вашингтон заявил, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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