Визит президента Украины Владимира Зеленского в США направлен исключительно на выкачивание денег из экономики страны вместо укрепления мировой стабильности. Такое мнение 21 декабря высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Карлсона также возмутил внешний вид украинского лидера, пришедшего на совместное заседание обеих палат американского конгресса в армейских штанах и зеленом свитере. По мнению журналиста, он был больше похож на управляющего стриптиз-клубом.

«Смыслом сегодняшнего визита [Зеленского] в Вашингтон было не установление стабильности в мире или принятие мудрых решений и тем более не помощь Америке, этот пункт всегда находится в конце списка. Сутью [визита] было заискивание [США] перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из нашей рассыпающейся экономики», ― заявил телеведущий.

Помимо этого Карлсон раскритиковал тот факт, что США позволяют Зеленскому требовать для Киева миллиардов долларов, называя это инвестицией.

«А какая от этого отдача, смысл, оправдание этому? Разве у нас есть исторический долг перед Украиной или историческая вражда с постсоветской Россией? Нет и нет», ― указал телеведущий.

21 декабря Зеленский во время выступления перед американским конгрессом призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день он в рамках своего официального визита в Вашингтон заявил, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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