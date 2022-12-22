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В России предложили запретить иностранных агрегаторов грузоперевозок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России предлагают запретить деятельность всех интернет-агрегаторов грузоперевозок c иностранным участием, так как они владеют конфиденциальной информацией не только о гражданах РФ, но и о движении важных грузов, связанных с обороноспособностью страны. Обращение в Генпрокуратуру, Минцифры и ФСБ направила организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

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Глава ОПИ Олег Павлов направил обращение в Генпрокуратуру, Минцифры и ФСБ. В его письме, которое есть в распоряжении «Известий», он отметил, что на примере теракта на Крымском мосту уже поднималась проблема агрегаторов грузоперевозок и риски для жизни и здоровья граждан, а также для критической инфраструктуры, которые несет их бесконтрольная деятельность.

«В этом контексте особого внимания заслуживает присутствие на российском рынке иностранных агрегаторов, предоставляющих услуги отечественным компаниям, работающим в том числе на нужды оборонного комплекса», — написал Павлов.

В качестве примера Олег Павлов приводит немецкую IT-компанию Transporeon, которая предлагает клиентам цифровую логистическую платформу — платный облачный сервис для поиска контрагентов и совершения сделок.

Председатель НП «Грузавтотранс» (объединяет крупные и небольшие компании-автогрузоперевозчики) Владимир Матягин назвал предложение ОПИ правильным, отметив, что должны работать только российские операторы.

«Известия» направили запрос в компанию Transporeon с предложением высказать свою точку зрения по данному вопросу. Кроме того, редакция обратилась в Минцифры, Гепрокуратуру и ФСБ с просьбой оценить перспективу поддержки этого обращения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С чужим уставом: в РФ хотят запретить иностранных агрегаторов грузоперевозок

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