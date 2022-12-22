Дни зачтены: главный тренер сборной Алексей Жамнов на грани отставки

По итогам тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его штаб получили оценку «неудовлетворительно» за работу на Кубке Первого канала, сообщается на сайте организации. Сборная России заняла второе место из трех, выиграв у Казахстана (6:2) и проиграв Белоруссии (4:5 Б). Судя по всему, это означает, что контракт специалиста, который заканчивается в конце мая 2023 года, продлен не будет. По информации «Известий», в ФХР уже начали искать замену главному тренеру. Хотя сам Жамнов говорит, что «ему смешно такое читать».

Без подковерных игр

Вотум недоверия Алексею Жамнову по итогам заседания тренерского совета Федерации хоккея России стал довольно неожиданным. Оказывается, внутри отечественного хоккея вовсю бурлит жизнь, а возрожденный в мае нынешнего года тренерский совет способен принимать радикальные решения. В его состав входят заслуженные хоккейные ветераны Владимир Юрзинов, Борис Майоров, Борис Михайлов, Валерий Брагин и другие. Еще удивительнее, что ситуация взорвалась после Кубка Первого канала.

Этот традиционный турнир в нынешнем году многими болельщиками и экспертами воспринимался как проходное событие, учитывая уровень соперников. Иногда складывалось впечатление, что и тренерский штаб национальной команды видел свою работу как факультатив: приехали, душевно пообщались, слегка потренировались, провели пару матчей и быстро разбежались по своим делам. Теперь выясняется, что к любому матчу нужно относиться серьезно.

Ранее суровая позиция в отношении Жамнова могла бы свидетельствовать о продолжении подковерной борьбы в хоккейных кругах. Однако смысла биться за трон, не имея реальных шансов получить больше власти, полностью отсутствует. До тех пор пока для сборной России закрыто участие в значимых турнирах, контроль над ней не дает весомых дивидендов. Можно ли, например, во всеуслышание гордиться победой над Казахстаном? Тогда как о неудаче с белорусами все будут помнить целый год — как минимум до следующего турнира в Москве.

Состав тренерского совета ФХР достаточно разномастный. Нельзя утверждать, что его участники принадлежат к определенному клану и тесно связаны. Попробуй поруководить такими легендами, как Майоров и Михайлов, у которых всегда есть собственное мнение по любому вопросу. С учетом этого стоит признать, что, выставляя оценку «неудовлетворительно», совет отталкивался от чисто спортивных результатов.

— Не только я выставил Жамнову неудовлетворительную оценку, — подчеркнул «Известиям» член тренерского совета ФХР Владимир Юрзинов. — Этот турнир никак нельзя было проигрывать. Какая-то другая могла быть оценка? Это серьезное дело. Перед Жамновым ставилась задача выиграть трофей. Он ее не выполнил. Но Жамнов будет дальше работать со сборной. По крайней мере, у него есть контракт.

Тест провален

Кубок Первого канала стал главным и единственным турниром в сезоне для сборной России. Других критериев оценки работы тренерского штаба нет. Любые разговоры о подготовке к Олимпиаде-2026 воспринимаются с недоумением. К этому времени может измениться абсолютно всё. Кубок завершился очень грустно. И если тренеры почему-то отнеслись к турниру с прохладцей, то в этом только их вина.

Раньше на такие матчи чаще всего смотрели спокойно: идут проверка, подготовка, эксперименты и так далее. Но сейчас, когда Россия осталась без крупных соревнований, перед своими зрителями почти в сильнейшем составе у не самого сложного соперника надо было обязательно выигрывать. Жамнов за год работы трижды упустил первое место — два раза на Кубке Первого канала и один на Олимпиаде. Основания для предъявления ему черной метки у тренерского совета имелись весомые даже без глубокого погружения в игровые детали.

Дело здесь и в результатах, и в общей концепции. В национальной команде Алексей Жамнов оказался волей случая, не имея за душой серьезных заслуг в тренерской профессии. Это было больше похоже на рискованную ставку в казино, чем на взвешенный расчет. Когда Жамнов трудился в «Спартаке», то из кресла менеджера на скамейку спускался против своей воли. Тогда надо было спасать положение. Задатки у него хорошие, но в национальную команду надо приходить состоявшимся специалистом с достижениями.

Работа главного тренера — это постоянная нервотрепка, к которой далеко не каждый захочет даже прикасаться. Сложно сказать, что случилось с Жамновым в последнее время. По ходу Кубка Первого канала он заявил о готовности поработать в клубе в случае хорошего предложения. Это было бы очень интересно, вспоминая Игоря Ларионова, который сначала провалился с молодежной сборной, зато теперь о его классной работе в «Торпедо» с восхищением отзываются все. Никто не огорчится, если Жамнову удастся стать успешным специалистом на клубном уровне.

Однако у Ларионова с самого начала имелись свои стиль и видение. Пусть они и были спорными. Зато очень привлекательными. Сказать то же самое про Алексея Жамнова и его соратников сложно. На Олимпиаде сборная России играла в скучной манере и мучилась в каждом матче. Было бы золото, с этим можно смириться, как в Пхенчхане-2018 при Олеге Знарке. Но раз нет результата, то и в оправдание сказать нечего. Это непреложный факт. Хотя в душе согласиться с жесткой позицией тренерского совета не так и просто.

— Я остаюсь в сборной, — подчеркнул «Известиям» Алексей Жамнов. — Тренерский совет обсуждал Кубок Первого канала. Никаких отставок, ничего. У меня есть контракт до конца сезона. Самому уже смешно становится от такой информации.

Действительно, вопрос о том, чего ждать дальше, прямо сейчас не самый острый. Контракт Жамнова и его помощников закончится в конце мая. До этого момента у сборной в планах нет ни одного турнира.

При этом есть четкое понимание, что новый штаб, кто бы в него ни входил, больше не имеет права говорить лозунгами и заниматься только популизмом. Подробная программа того, как сборной России жить во временной изоляции, должна стать обязательным пунктом. От этого и надо отталкиваться при выборе возможного преемника для Жамнова.