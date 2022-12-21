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Власти Швеции призвали население готовиться к отключению электроэнергии зимой

Шведский министр Карл-Оскар Болин призвал население страны готовиться к отключениям электроэнергии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer
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Правительство Швеции призвало население пересмотреть личную готовность к энергетическому кризису из-за риска отключения электроэнергии. Об этом 21 декабря на пресс-конференции заявил министр по вопросам гражданской обороны Карл-Оскар Болин, сообщила на своем сайте газета Aftonbladet.

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«Мы точно не знаем, чем обернется отключение электроэнергии», — предупредил он.

По словам министра, риск полного отключения электричества низок, но существует. Поэтому необходима хорошая личная готовность граждан с учетом того, что может случиться худшее.

«Важно иметь план того, как действовать самим и людям, за которых вы несете ответственность», — добавил он.

Министр энергетики Эбба Буш подчеркнула, что предупреждение властей не говорит о панике, но готовиться к проблемам надо заранее.

Она рекомендовала шведам запастись водой и иметь различные варианты приготовления пищи.

«Мы должны быть готовы к худшему, но работать на лучшее», — заключила министр энергетики Швеции.

Ранее на этой неделе штаб-квартира ООН в Женеве понизила температуру до 20 градусов для экономии энергии. До этого температура воздуха в здании штаб-квартиры составляла 21 градус.

Ранее, 17 декабря, Великобритания начала общественную кампанию по экономии природного газа и электроэнергии. Для этого население призвали отключать в домах отопительные приборы. Счета за электроэнергию для многих потребителей в стране выросли более чем вдвое за последний год.

В начале декабря Bloomberg сообщил, что всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. В случае наступления морозов последствием станет отключение электроэнергии в государствах Евросоюза (ЕС).

28 ноября генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой в 2023–2024 годах ЕС ждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции, в том числе в области энергетики, в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако рестрикции ударили по Западу.

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