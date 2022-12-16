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Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру до 20 градусов для экономии

Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру с 21 до 20 градусов для экономии энергии
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Фото: TASS/Zuma
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Со следующей недели штаб-квартира ООН в Женеве (ЮНОГ) понизит температуру до 20 градусов для экономии энергии. Об этом в пятницу, 16 декабря, говорится в пресс-релизе организации.

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До этого температура воздуха в здании штаб-квартиры составляла 21 градус.

«Эта мера позволит ЮНОГ экономить от 5 до 10% своей тепловой энергии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ООН заявили о планах убрать все частные приборы в офисах (например, холодильники или кофемашины). Также в офисах будут отключаться все мониторы в конце рабочего дня.

13 декабря в Швейцарии предупредили об угрозе нехватки энергии в стране. В связи с этим в Цюрихе заявили о необходимости пересмотреть энергетическую систему страны для ее долгосрочного снабжения.

В начале декабря стало известно, что Швейцария может стать первой европейской страной, которая введет ограничения для электрокаров из-за дефицита электроэнергии.

31 августа в Швейцарии началась национальная кампания по недопущению перебоев с обеспечением электричеством и газом предстоящей зимой. Национальная кампания продлится до апреля следующего года. Сообщается, что ее целью является привлечение к теме широких слоев населения и экономических кругов.

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