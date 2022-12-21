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В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Качество мобильной связи в стране не упадет из-за ухода производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson с российского рынка. Об этом заявили 21 декабря в пресс-службе Минцифры РФ в ходе беседы с ТАСС.

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«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», — рассказал собеседник в министерстве.

Ранее в этот день аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Известиям» о том, что риска ухудшения мобильной связи и интернета в России 2023 году не существует, подобные заявления направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее Nokia и Ericsson сообщали, что намерены полностью уйти с российского рынка. Однако 5 декабря стало известно, что Nokia после двух обращений к европейским регуляторам и еще двум американским получила разрешение на экспортную лицензию для осуществления поставок в Россию.

В апреле Nokia приостановила поставки продукции в Россию, а также вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. При этом компания заверила в готовности обеспечивать работоспособность сотовых сетей в РФ.

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