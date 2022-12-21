Аналитик оценил риски ухудшения мобильной связи и интернета в России

Риска ухудшения мобильной связи и интернета в России 2023 году не существует, подобные заявления направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Такое мнение 21 декабря в беседе с «Известиями» выразил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

О таком сценарии ранее в этот день предупредило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson в долгосрочной перспективе может привести к повреждению мобильных сетей страны.

«Риска ухудшения связи в России в ближайшее время не существует. Американская пресса в лице Reuters пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, описывая ее хуже, чем она есть на самом деле», — подчеркнул эксперт.

Как утверждают источники агентства, операторы в России сталкиваются с трудностями при обновлении и налаживанием программного обеспечения. На фоне этого мобильные операторы якобы столкнутся с более медленным соединением.

Ранее Nokia и Ericsson объявили о намерении окончательно покинуть рынок РФ. При этом 5 декабря стало известно, что Nokia после двух обращений к европейским регуляторам и еще двум американским получила разрешение на экспортную лицензию для осуществления поставок в Россию.

Как отмечал Эльдар Муртазин, Nokia не хочет терять рынок России и намерена поставлять свою продукцию в страну. Он отметил, что шведская Ericsson также получила разрешение на поставку оборудования.

В апреле Nokia приостановила поставки продукции в Россию, а также вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. При этом компания заверила в готовности обеспечивать работоспособность сотовых сетей в РФ.