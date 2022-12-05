Nokia получила разрешение на поставку оборудования в Россию

Финская компания Nokia после двух обращений к европейским регуляторам и еще двум американским получила разрешение на экспортную лицензию для осуществления поставок в Россию. Об этом рассказал 5 декабря глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

Известно, что положительный ответ получен по одному из запросов, по остальным трем ожидаются решения, указала «Газета.Ru».

Как заметил Помбухчан, компания Nokia является коммерческой, в связи с чем она посчитала для себя возможным «договориться и выполнить обязательства» перед российским поставщиком услуг мобильной связи. В свою очередь, к примеру, ее коллеги из финской Ericsson сделать так нужным не посчитали.

«Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», — цитирует представителя «Мегафона» РБК.

Ранее, 8 ноября, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Известиям», что Nokia не хочет терять рынок России. Комментируя информацию о том, что компания попросила у США и Финляндии экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в РФ, он отметил, что американские компании могут поставлять оборудование в Россию согласно нынешним санкциям. Так, разрешение на поставку оборудования получила шведская Ericsson, конкурент Nokia.

8 ноября сообщалось, что Nokia намерена получить у США и Финляндии экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию для выполнения ранее заключенных контрактов. Разрешение от Вашингтона необходимо из-за принадлежности части патентов американской компании Alcatel-Lucent. Такие лицензии поставщики должны получать в рамках введенных санкций против России.

В конце августа финская компания объявила о своем уходе с российского рынка. Там уточняли, что официальное присутствие бренда в РФ сохранится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.

В апреле компания приостановила поставки продукции в Россию, а также вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. При этом в Nokia заверили в готовности обеспечивать работоспособность сотовых сетей в РФ.