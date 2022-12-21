Российский корабль «Прогресс» увел МКС от космического мусора

Российский грузовой космический корабль «Прогресс» увел Международную космическую станцию (МКС) от космического мусора, проведя коррекцию высоты ее орбиты. Об этом сообщается в среду, 21 декабря, в Telegram-канале, корпорации «Роскосмос».

«В 16:42 мск были включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20»: они проработали 620,6 секунды, и выдали импульс величиной 1 м/с. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 км», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что всего за время полета МКС коррекция ее орбиты проводилась 330 раз, из которых 179 раз она была осуществлена с помощью двигателей российских «Прогрессов».

Ранее в среду сообщалось об отмене запланированного выхода астронавтов в открытый космос из-за угрозы столкновения с космическим мусором. После этого было принято решение скорректировать орбиту МКС.

Планировалось, что астронавты Рубио и Кассада проведут монтажные работы на поверхности Международной космической станции. Работы должны были продлиться семь часов.

Астронавты должны были установить солнечную панель на ферменной конструкции для того, чтобы улучшить функционирование системы энергоснабжения МКС. Ее 27 ноября доставил грузовой космический корабль Cargo Dragon. Еще одна была смонтирована 3 декабря.