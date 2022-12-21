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Орбиту МКС скорректируют из-за угрозы столкновения с космическим мусором

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Фото: Роскосмос
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Орбита Международной космической станции (МКС) может быть скорректирована, чтобы избежать угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом 21 декабря сообщил «Роскосмос».

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«Маневр уклонения МКС от возможного столкновения с космическим мусором может быть выполнен в 16:42 мск с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Ранее в этот день по этой причине был отменен выход астронавтов Фрэнка Рубио и Джоша Кассады в открытый космос. Они должны были установить солнечную панель на ферменной конструкции для того, чтобы улучшить функционирование системы энергоснабжения МКС.

Также 21 декабря глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что, по предварительному заключению, микрометеорит или космический мусор могли повредить радиатор на космическом корабле «Союз МС-22».

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы российских космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

19 декабря Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

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