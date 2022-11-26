Грузовик Cargo Dragon вышел на орбиту Земли в сторону МКС

Многоразовый космический грузовик Cargo Dragon 2 вышел на орбиту Земли и отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, чтобы в дальнейшем пристыковаться к Международной космической станции (МКС) и передать ей свежий груз. Запуск прошел в 14:20 по времени Восточного побережья США (22:40 мск) 26 ноября с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида..

«Отделение подтверждено; автономная стыковка с МКС (состоится. — Ред.) в воскресенье, 27 ноября, примерно в 7:30 утра по восточному времени (15:30 мск. ― Ред.)», ― говорится в сообщении компании SpaceX в Twitter.

Cargo Dragon везет более 3 т продовольствия, а также оборудования и материалов для различных научных экспериментов.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже через 7 минут 33 секунды после пуска приземлилась на плавучую посадочную площадку «Просто прочитай инструкцию» (Just Read the Instructions) в Атлантическом океане в 300 км от космодрома.

Отмечается, что это уже шестой вылет корабля в модификации Cargo Dragon 2. По заявлению SpaceX, грузовик везет на 20% больше груза, чем его прошлая модификация.

Более того, Cargo Dragon 2 автономно стыкуется с МКС без помощи руки-манипулятора, «хватавшей» корабль, как это было в первой версии грузовика. Еще Cargo Dragon 2 может оставаться на МКС 75 дней, когда Cargo Dragon 1 мог делать это лишь 40 дней.

Ранее, 23 ноября, ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли европейский спутник связи Eutelsat 10B. Устройство предназначено для предоставления услуг связи морскому и воздушному транспорту. Eutelsat 10B станет заменой действующему Eutelsat 10A, срок службы которого заканчивается в конце 2023 года.