Реклама
Прямой эфир
Мир
Советский памятник-танк демонтировали в Хмельницком на Украине
Мир
На пляжи Израиля выбросило десятки пакетов с наркотиками
Мир
В офисе президента Украины сообщили о восстановлении электроснабжения в Херсоне
Мир
Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины
Мир
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Мир
Умерла певица и актриса Айрин Кара
Мир
Мезенцев заявил об огромном вкладе Макея «в практику союзного строительства»
Мир
Венгрия осудила отказ компаний из США и Австрии добывать газ в Черном море
Мир
В Гааге задержали около 150 перекрывших дорогу экоактивистов
Мир
Британцы согласились с доводами о выгоде украинского кризиса для США
Спорт
Франция обыграла Данию и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Политика
Комиссия СФ и ГД изучит информацию о созданном в США варианте коронавируса
Сюжет:

Грузовик Cargo Dragon вышел на орбиту Земли в сторону МКС

0
Фото: Global Look Press/Nasa
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многоразовый космический грузовик Cargo Dragon 2 вышел на орбиту Земли и отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, чтобы в дальнейшем пристыковаться к Международной космической станции (МКС) и передать ей свежий груз. Запуск прошел в 14:20 по времени Восточного побережья США (22:40 мск) 26 ноября с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида..

«Отделение подтверждено; автономная стыковка с МКС (состоится. — Ред.) в воскресенье, 27 ноября, примерно в 7:30 утра по восточному времени (15:30 мск. ― Ред.)», ― говорится в сообщении компании SpaceX в Twitter.

«Космический мусор может нести угрозу жизни людей на МКС»
Гендиректор ЦНИИмаш Сергей Коблов — о защите орбитальной стации от осколков аппаратов, отслеживании потенциально опасных астероидов и комет и жалобах астрономов на спутники Илона Маска

Cargo Dragon везет более 3 т продовольствия, а также оборудования и материалов для различных научных экспериментов.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже через 7 минут 33 секунды после пуска приземлилась на плавучую посадочную площадку «Просто прочитай инструкцию» (Just Read the Instructions) в Атлантическом океане в 300 км от космодрома.

Отмечается, что это уже шестой вылет корабля в модификации Cargo Dragon 2. По заявлению SpaceX, грузовик везет на 20% больше груза, чем его прошлая модификация.

Более того, Cargo Dragon 2 автономно стыкуется с МКС без помощи руки-манипулятора, «хватавшей» корабль, как это было в первой версии грузовика. Еще Cargo Dragon 2 может оставаться на МКС 75 дней, когда Cargo Dragon 1 мог делать это лишь 40 дней.

Ранее, 23 ноября, ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли европейский спутник связи Eutelsat 10B. Устройство предназначено для предоставления услуг связи морскому и воздушному транспорту. Eutelsat 10B станет заменой действующему Eutelsat 10A, срок службы которого заканчивается в конце 2023 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022