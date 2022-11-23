Ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 10B
Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту европейский спутник связи Eutelsat 10B. Об этом сообщила американская частная космическая компания SpaceX в Twitter.
«Вывод на орбиту подтвержден», — говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск был произведен 22 ноября в 21:57 по местному времени (05:57 мск) с космодрома Канаверал во Флориде.
Спутник Eutelsat 10B предназначен для предоставления услуг связи морскому и воздушному транспорту. Он заменит космический аппарат Eutelsat 10A, срок службы которого истекает в конце 2023 года.
Ранее, 1 ноября, SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с аппаратом для нужд Космических сил США. На орбиту будут выведены засекреченный аппарат для нужд американских военных и исследовательский микроспутник.