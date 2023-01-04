Северный приток: как армянская валюта стала мировым лидером роста

Армянская валюта стала мировым лидером роста — за год драм укрепился по отношению к доллару на 22%. Главная причина — приток в страну россиян. Благодаря релокантам увеличился объем денежных переводов, двузначным оказался рост ВВП. Но возникли и проблемы: выросли цены, ухудшилась ситуация на рынке недвижимости. Как россияне повлияли на армянскую экономику — в материале «Известий».

Помочь соседу

За первые девять месяцев 2022 года в Армению въехали 780 тыс. россиян, выехали — около 740 тыс. Таким образом, в стране осталось около 40 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год, когда в Армении обосновались 16 тыс. россиян.

«Весной приехало много программистов, специалистов сферы услуг, работников СМИ. Осенью состав и география приезжающих стали более разнообразными. Многие россияне нашли работу или продолжили работать удаленно, а в некоторых случаях сами создали компании в Армении или перенесли сюда уже существующие фирмы», — рассказал научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.

Переезд россиян помог развитию армянской экономики. За первые восемь месяцев 2022 года объем денежных переводов из России в Армению составил $1,9 млрд. За такой же период 2021 года из России поступило только $549 млн. «Картина примерно такая: плавный подъем в январе-феврале, затем взрывной рост в марте, после этого — удвоение объемов каждый месяц. Летом возникла небольшая пауза и даже спад, с сентября рынок снова начал расти», — говорит экономист Феликс Хачатрян.

Северный приток Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner

Кроме того, россияне открыли в Армении более 2 тыс. компаний и ИП . «В стране легко ассимилироваться, люди доброжелательные. Для въезда не нужен шенген или загранпаспорт — хватит российского. К тому же в Армении действует программа поддержки IT-компаний, в том числе налоговые льготы, например нулевая ставка на прибыль и отсутствие НДС», — объясняет владелец дизайн-студии Павел Вичев, который обосновался в Ереване.

Всё это положительно сказалось на армянской экономике. По итогам третьего квартала рост ВВП составил 14,8% , хотя в начале года Центробанк прогнозировал 1,6%. «Мы видим 25-процентный рост человеческого капитала в IT-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — не скрывает оптимизма глава ЦБ Мартин Галстян.

Международный валютный фонд в октябре также скорректировал свой прогноз. В МВФ считают, что по итогам года экономика Армении увеличится на 7%, хотя летом ожидали 5%. Евразийский банк развития прогнозирует рост ВВП на 12,5%. По данным ЕАБР, это будет самый стремительный скачок за последние 15 лет .

Неожиданные подорожания

Тем не менее приезд россиян усугубил ряд проблем. Например, рекордных показателей достигла инфляция. ЦБ страны скорректировал годовой прогноз с 4% до 10%. Значительно выросли цены на продукты первой необходимости. За год на 20% подорожали хлеб, крупы, сыр, фрукты, некоторые виды мяса.

Увеличилась стоимость и аренды квартир. Однушка в центре Еревана обойдется в $800–1000, двух- или трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом будет стоить $1500–1800. Это в два-три раза дороже, чем год назад.

Северный приток Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Участились случаи, когда хозяева жилья расторгают или не продлевают контракты со своими арендаторами. «Мы с женой и двумя детьми уже три года снимаем квартиру за приличные деньги — 150 тыс. драмов ($370). Недавно мне сообщили, что до 1 марта нам надо выехать, так как хозяин договорился с россиянами, которые готовы платить больше. Формально хозяин ничего не нарушает — у нас просто истечет срок, прописанный в соглашении. Но проблема в том, что за прежние деньги мы уже ничего не снимем, а зарплата у меня остается прежней », — говорит житель Еревана Нарек.

Выросли цены и на покупку квартир, хотя в этом вопросе влияние россиян меньше. По данным Госкомитета кадастра недвижимости, иностранцы участвовали в 3,6% от всех сделок купли-продажи. В ведомстве говорят, что квартиры подорожали из-за роста цен на стройматериалы, девальвации доллара и евро, а также благоприятных условий ипотечного кредитования.

Замедление роста

Армянские власти не скрывают оптимизма. В госбюджет на 2023 год заложен рост ВВП на 7%. Доходы должны увеличиться на 18% ($900 млн), в основном за счет переводов релокантов и лучшей собираемости налогов. Расходы также увеличатся на 18%, дополнительные деньги потратят на оборону, инфраструктуру, социальные и экономические программы.

Эксперты при этом призывают армянские власти спокойно относиться к показателям нынешнего года. «Я бы хотел предостеречь от эйфории. На птичьем языке макроэкономистов произошедшее называется «позитивный шок». Позитивный, но всё же шок», — отмечает главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

По его оценкам, на долгое время в Армении останется только 25–30% прибывших. Остальные релоканты вернутся на родину или поедут в другие страны . «Они дали экономике позитивный импульс, но вряд ли нынешние тенденции сохранятся. Наоборот, с высокой базы расти будет тяжелее. На этом основывается наш прогноз в 4,2% роста ВВП в 2023 году», — говорит Винокуров.

Экономист Наири Саркисян считает, что структурно экономика Армении не поменялась: «Рост зафиксирован в IT-сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе, игровом секторе. В сфере услуг активность выросла на 23%, в сфере розничной торговли — на 2%. То есть доходы населения не увеличились, но в то же время цены поднялись почти на 10%․ Население обеднело, торговля же в основном активизировалась за счет притока из России ».