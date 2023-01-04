Северный приток: как армянская валюта стала мировым лидером роста
Армянская валюта стала мировым лидером роста — за год драм укрепился по отношению к доллару на 22%. Главная причина — приток в страну россиян. Благодаря релокантам увеличился объем денежных переводов, двузначным оказался рост ВВП. Но возникли и проблемы: выросли цены, ухудшилась ситуация на рынке недвижимости. Как россияне повлияли на армянскую экономику — в материале «Известий».
Помочь соседу
За первые девять месяцев 2022 года в Армению въехали 780 тыс. россиян, выехали — около 740 тыс. Таким образом, в стране осталось около 40 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год, когда в Армении обосновались 16 тыс. россиян.
«Весной приехало много программистов, специалистов сферы услуг, работников СМИ. Осенью состав и география приезжающих стали более разнообразными. Многие россияне нашли работу или продолжили работать удаленно, а в некоторых случаях сами создали компании в Армении или перенесли сюда уже существующие фирмы», — рассказал научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.
Переезд россиян помог развитию армянской экономики. За первые восемь месяцев 2022 года объем денежных переводов из России в Армению составил $1,9 млрд. За такой же период 2021 года из России поступило только $549 млн. «Картина примерно такая: плавный подъем в январе-феврале, затем взрывной рост в марте, после этого — удвоение объемов каждый месяц. Летом возникла небольшая пауза и даже спад, с сентября рынок снова начал расти», — говорит экономист Феликс Хачатрян.
Кроме того, россияне открыли в Армении более 2 тыс. компаний и ИП. «В стране легко ассимилироваться, люди доброжелательные. Для въезда не нужен шенген или загранпаспорт — хватит российского. К тому же в Армении действует программа поддержки IT-компаний, в том числе налоговые льготы, например нулевая ставка на прибыль и отсутствие НДС», — объясняет владелец дизайн-студии Павел Вичев, который обосновался в Ереване.
Всё это положительно сказалось на армянской экономике. По итогам третьего квартала рост ВВП составил 14,8%, хотя в начале года Центробанк прогнозировал 1,6%. «Мы видим 25-процентный рост человеческого капитала в IT-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — не скрывает оптимизма глава ЦБ Мартин Галстян.
Международный валютный фонд в октябре также скорректировал свой прогноз. В МВФ считают, что по итогам года экономика Армении увеличится на 7%, хотя летом ожидали 5%. Евразийский банк развития прогнозирует рост ВВП на 12,5%. По данным ЕАБР, это будет самый стремительный скачок за последние 15 лет.
Неожиданные подорожания
Тем не менее приезд россиян усугубил ряд проблем. Например, рекордных показателей достигла инфляция. ЦБ страны скорректировал годовой прогноз с 4% до 10%. Значительно выросли цены на продукты первой необходимости. За год на 20% подорожали хлеб, крупы, сыр, фрукты, некоторые виды мяса.
Увеличилась стоимость и аренды квартир. Однушка в центре Еревана обойдется в $800–1000, двух- или трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом будет стоить $1500–1800. Это в два-три раза дороже, чем год назад.
Участились случаи, когда хозяева жилья расторгают или не продлевают контракты со своими арендаторами. «Мы с женой и двумя детьми уже три года снимаем квартиру за приличные деньги — 150 тыс. драмов ($370). Недавно мне сообщили, что до 1 марта нам надо выехать, так как хозяин договорился с россиянами, которые готовы платить больше. Формально хозяин ничего не нарушает — у нас просто истечет срок, прописанный в соглашении. Но проблема в том, что за прежние деньги мы уже ничего не снимем, а зарплата у меня остается прежней», — говорит житель Еревана Нарек.
Выросли цены и на покупку квартир, хотя в этом вопросе влияние россиян меньше. По данным Госкомитета кадастра недвижимости, иностранцы участвовали в 3,6% от всех сделок купли-продажи. В ведомстве говорят, что квартиры подорожали из-за роста цен на стройматериалы, девальвации доллара и евро, а также благоприятных условий ипотечного кредитования.
Замедление роста
Армянские власти не скрывают оптимизма. В госбюджет на 2023 год заложен рост ВВП на 7%. Доходы должны увеличиться на 18% ($900 млн), в основном за счет переводов релокантов и лучшей собираемости налогов. Расходы также увеличатся на 18%, дополнительные деньги потратят на оборону, инфраструктуру, социальные и экономические программы.
Эксперты при этом призывают армянские власти спокойно относиться к показателям нынешнего года. «Я бы хотел предостеречь от эйфории. На птичьем языке макроэкономистов произошедшее называется «позитивный шок». Позитивный, но всё же шок», — отмечает главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
По его оценкам, на долгое время в Армении останется только 25–30% прибывших. Остальные релоканты вернутся на родину или поедут в другие страны. «Они дали экономике позитивный импульс, но вряд ли нынешние тенденции сохранятся. Наоборот, с высокой базы расти будет тяжелее. На этом основывается наш прогноз в 4,2% роста ВВП в 2023 году», — говорит Винокуров.
Экономист Наири Саркисян считает, что структурно экономика Армении не поменялась: «Рост зафиксирован в IT-сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе, игровом секторе. В сфере услуг активность выросла на 23%, в сфере розничной торговли — на 2%. То есть доходы населения не увеличились, но в то же время цены поднялись почти на 10%․ Население обеднело, торговля же в основном активизировалась за счет притока из России».
Саркисян добавляет, что если россияне уедут, то армянскую экономику ждет кризис. «Сейчас правительство управляет госдолгом с учетом текущих экономических показателей. А в случае отъезда релокантов у нас будет госдолг, превышающий установленный законом лимит, и мы окажемся в кризисной ситуации. Будет сложно привлечь новые кредиты от международных организаций и других государств», — отметил он.