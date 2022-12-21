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Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок к переговорам с Украиной

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время нет, в Киеве говорить не с кем и не о чем, заявила 21 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Я вам честно скажу свое мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры (с официальным Киевом. — Ред.). Не о чем и не с кем», — сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Объясняя свои слова, она отметила, что говорить сейчас «не о чем», потому что высказывания украинского руководства указывают на то, что у них отсутствует всякое понимания реальности и попытки признать эту реальность. А «не с кем», потому что на Украине нет самостоятельных политиков — всю повестку им формирует Вашингтон.

Она также выразила уверенность, что на сегодняшней встрече президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден не будут обсуждать предпосылки к миру и возможность переговоров с Россией.

«Будут обсуждаться новые поставки вооружений, будет обсуждаться там растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров. Думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут ему рюкзак на плечи и отправят снова на войну. Скорее всего, визит закончится только этим», — отметила Матвиенко.

По ее словам, все хорошо понимают, что, если бы Вашингтон дал указание Киеву сесть за стол переговоров, это бы незамедлительно произошло.

В заключение спикер Совета Федерации подчеркнула, что речь о переговорах с Украиной может идти только в случае, если она признает существующие на сегодня реалии.

«Поэтому я не вижу такой возможности в ближайшее время начать переговорный процесс, к сожалению. Но это не от нас зависит», — подытожила Матвиенко.

В этот же день, 21 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не ожидает позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу после визита Зеленского в США.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой. Тогда президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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