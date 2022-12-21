Рекордное число сообщений было отправлено в WhatsApp во время финала ЧМ

Более 25 млн сообщений в секунду было отправлено в WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) во время серии пенальти на финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 20 декабря сообщается в Twitter-аккаунте мессенджера.

«Устанавливаем новые рекорды. Более 25 млн сообщений в секунду во время пенальти. Рады быть частью этого», — говорится в сообщении.

В финале ЧМ-2022, который состоялся 18 декабря, Аргентина обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пенальти).

20 декабря в стране было объявлено выходным днем, чтобы болельщики могли отпраздновать возвращение игроков на родину. Футболистов сборной Аргентины пришлось эвакуировать на вертолетах из-за огромного количества фанатов на улицах.

Прежде Аргентина становилась чемпионом мира в 1978 и 1986 годах.