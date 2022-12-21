Круговая натяжка: автоподставами на «Бентли» заинтересовались силовики

В отношении 25-летнего юриста Евгения Афанасьева, ставшего участником резонансной серии ДТП с участием люксовых авто и получившего в итоге внушительную компенсацию, могли возбудить уголовное дело, выяснили «Известия». В распоряжении редакции оказался документ, из которого следует, что изначально дело было заведено против «неустановленного лица, действующего в составе группы», которое спровоцировало аварию в июне 2020 года. Там же указан и номер машины предполагаемого виновника — он совпадает с номером одного из «Бентли» Евгения Афанасьева. За этот эпизод владельцу маштины может грозить наказание по ч.3 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере). Однако юрист может быть причастен и к другим подобным происшествиям в 2021-м и 2022 годах — это следует из информации, которая имеется в распоряжении редакции. За каждое ДТП страховые компании выплачивали ему около 900 тыс. рублей. Попытка заработать на страховке очень часто встречается в последние годы, отмечают юристы. По их мнению, обвинительным приговором по такого рода делу может быть не только денежный штраф, но и реальный срок.

Невезучий «Бентли»

Уголовное дело, фигурантом которого стало неустановленное лицо, которое намеренно создало аварийную ситуацию на дороге и обратилось в страховую компанию «СК-Согласие» для получения компенсации, было возбуждено в конце сентября 2022 года. Согласно материалам дела, водитель «Бентли Континенталь» 24 июня 2020 года намеренно совершил ДТП с участием КАМАЗа. Регистрационный номер премиум-авто совпадает с тем, которым владеет известный юрист Евгений Афанасьев. По информации журналистов РЕН ТВ, это может быть не первое уголовное дело, которое возбудили по факту мошенничества с автостраховками, в котором фигурирует автомобиль с данным номером.

Юрист Евгений Афанасьев, владелец «Бентли Континенталь GT», стал известен после того, как за 2021 год успел стать участником около 60 ДТП. Во всех случаях виновником дорожных происшествий оказывался не он. Каждое происходило по одному и тому же сценарию: круговое движение, водитель элитного автомобиля не пропускает грузовик — происходит столкновение. Согласно правилам дорожного движения, машина, которая едет по кольцу, имеет преимущество, а значит — виноват тот, кто в него въехал. То есть, водитель крупногабаритного транспортного средства. Именно поэтому сотрудники ГИБДД и вставали на сторону владельца «Бентли».

В распоряжении «Известий» есть видео с одним из ДТП с участие «Бентли Континенталь» Евгения Афанасьева, На нем видно, что водитель и не пытался избежать столкновения с другим авто, а наоборот — препятствовал маневру грузовика. По словам одного из водителей крупногабаритных авто, попавшего в ДТП с данным «Бентли», его водитель специально попадал в «слепую зону» транспорта.

— Я его не мог видеть, это была подстава. Он подловил меня очень ловко, — поделился с «Известиями» водитель Андрей Комов.

Он отметил, что после ДТП Евгений Афанасьев был спокоен, и единственное, что его интересовало — есть ли у грузовика страховка. Важная деталь — подавляющее большинство грузовиков, которые становились участниками ДТП, принадлежали коммерческим фирмам.

После всех аварий ситуация развивалась одинаково — эвакуация, суд и компенсация за ущерб. Причем сумма, которую выплачивали страховые компании за ремонт «Бентли», составляла от 900 тыс. рублей, что достаточно много для машины 2007 года, считает автоэксперт Вячеслав Субботин. По его мнению, устранение мелких повреждений для такого авто должно обходиться владельцу в 150 тыс. рублей.

В то же время автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин считает, что суммы, которые выплачивали страховые компании Евгению Афанасьеву, соответствуют реальным расценкам.

— В условиях дефицита иномарок и запчастей, особенно для премиальных автомобилей, ремонт «Бентли» действительно может обойтись от миллиона. Страховые компании также считают ущерб по рыночным ценам. Тем более, именно эта модель 2007 года, а чем старше модель, тем сложнее достать для нее детали, а значит они будут дороже, — подытожил автоэксперт. — Но я очень сомневаюсь, что в мошеннических схемах такого рода задействован один человек. Обычно работает целая группа.

Лимит везения

Ранее журналисты РЕН ТВ узнали, что у юриста во владении десять автомобилей, три из них — «Бентли». Компании-владельцы грузовиков не раз подавали в суд на Евгения Афанасьева, но он всегда выходил победителем.

Действия юриста ударили не только по водителям большегрузов, но и по страховым компании. По закону они не имеют права отказать в выплатах.

— Все эти ДТП имеют признаки умышленно спровоцированных, — сообщила «Известиям» директор по связям с общественностью «Росгосстраха» Ольга Постоленко.

На возможную недобросовестность Евгения Афанасьева может указывать еще и тот факт, что за 2021 год он сменил более 100 телефонных номеров. В открытой базе данных его номера подписаны, как «Женя ГАИ» или «Женя решает любые вопросы».

В доме матери юриста развернут целый автосервис — там торгуют деталями для «Бентли Континенталь». Как удалось узнать «Известиям», в ассортименте — крылья, капоты и бамперы — те самые части машины, которые повреждались в ДТП.

По классике жанра

Случаи мошенничества с автостраховками — явление не новое. Страховые компании теряют миллионы на подобных махинациях, отмечает Виктор Кондрашин.

— Автострахование — золотая жила для мошенников. Особо ушлые товарищи берут участок дороги, досконально изучают его: расположение камер, светофоры, наличие сотрудников ГИБДД и даже статистику аварийности. После они выезжают на недорогом авто, смотрят, какие ошибки совершают водители, и через несколько вылазок специально создают аварийную ситуацию, — рассказал «Известиям» эксперт.

Он подчеркнул, что разоблачить такие схемы очень сложно, так как мошенники буквально вынуждают водителей нарушать правила. Если сотрудник ГИБДД приезжает на место ДТП, то видит результат и виновного. Не все аварии оформляются правоохранительными органами.

— Водителя тоже можно ввести заблуждение, буквально заставить его поверить в то, что он не прав. Особенно, когда ты повредил премиальную машину, ремонт которой может обойтись в миллионы. В таком состоянии человек готов от греха подальше признать себя виноватым , — отметил эксперт.

Если в ходе расследования «неустановленное лицо» будет установлено, то ему грозит реальный срок, считает юрист Михаил Прядко. Особенно в том случае, если в одно производство будут объединены несколько эпизодов с участием одного и того же автомобиля и его владельца.