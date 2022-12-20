Действие соглашения РФ и Украины о признании документов об образовании прекращено
Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном 20 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
«20 декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года», — указано в тексте.
Ранее, 14 декабря, председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев рассказал «Известиям», что власти Украины к декабрю 2022 года денонсировали около 20% соглашений, заключенных в рамках СНГ. Он уточнил, что Киев вышел из ряда международных соглашений в области экономики, образования, космической, военно-политической деятельности.
При этом многие документы, подписанные Украиной, до сих пор действуют.
До этого, в июле, Киев вышел из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ в сфере пенсионного обеспечения, а также договора СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
В мае Украина вышла из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Согласно документу, все его участники обязуются обеспечивать защиту и сохранность воинских захоронений и памятников, расположенных на территориях их стран.