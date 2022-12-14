Украина вышла из 20% соглашений в рамках СНГ

Власти Украины к декабрю 2022 года денонсировали около 20% соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил «Известиям» председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

«В рамках СНГ Украиной заключен 301 международный договор. По состоянию на декабрь 2022 года она вышла приблизительно из 20% таких договоров. Вышла из ряда международных соглашений в области экономики, образования, космической, военно-политической деятельности», — рассказал он.

При этом многие документы, подписанные Киевом, до сих пор действуют. К тому же, Украина продолжает сотрудничать с государствами — членами содружества, однако преимущественно в двустороннем порядке и в гораздо меньших объемах, добавил Лебедев.

Украина, находившаяся в статусе государства — основателя СНГ, взяла курс на постепенный разрыв отношений с организацией в 2014 году. Спустя четыре года на тот момент президент страны Петр Порошенко подписал указ о прекращении участия Киева в уставных органах содружества. При этом власти Украины до сих пор не подали официальное заявление о выходе из СНГ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подрыв в отношениях: почему Украина до сих пор не вышла из СНГ