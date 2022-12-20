Сорокин не обиделся на признание ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории

Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин во вторник, 20 декабря, заявил, что не испытывает чувства обиды из-за признания президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории.

По словам Сорокина, Инфантино «вряд ли мог сказать иначе», так как каждый следующий чемпионат мира является лучшим, и это нормально.

«Никакой обиды или досады у меня лично нет. Мы знаем, что мы сделали хорошо, знаем, что можно было сделать еще лучше. Каждый организатор знает и свои, и чужие огрехи. А то, что звучит для зрителей, — это совсем другая история», — сказал он ТАСС.

Сорокин выступал консультантом при подготовке турнира в Катаре. Он не стал сравнивать чемпионаты мира 2018 и 2022 годов, посчитав это неэтичным.

«Я не могу быть объективен, потому что на один чемпионат я потратил восемь лет своей жизни. Другой — не могу сказать, что вправе считать своим детищем. Не могу сказать, что моя роль в подготовке катарского чемпионата была ключевой», — подчеркнул экс-глава оргкомитета ЧМ-2018.

Инфантино назвал ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории ранее, 16 декабря. По его словам, на турнире была продемонстрирована уникальная сплоченность. Тогда же он заявил, что FIFA намерена пересмотреть формат проведения чемпионата мира 2026 года. Инфантино добавил, что в финальной части турнира примут участие не 32 команды, как в Катаре, а 48 команд.

Ранее глава FIFA называл лучшим чемпионатом мира турнир, прошедший в России в 2018 году. Тогда РФ первый раз за всю историю провела чемпионат мира по футболу. Победителем соревнования стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии (4:2).

Финал ЧМ-2022 в Катаре состоялся 18 декабря. В игре встретились сборные Аргентины и Франции. В ходе основного времени матча команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время соперники также забили друг другу по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2), в которой победу одержали аргентинцы. Таким образом, сборная Аргентины стала чемпионом мира, а ее капитал Лионель Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.